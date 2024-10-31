https://ria.ru/20241031/knr-1981087393.html

В КНР заявили о расширении сотрудничества с Россией

В КНР заявили о расширении сотрудничества с Россией - РИА Новости, 31.10.2024

В КНР заявили о расширении сотрудничества с Россией

РФ и КНР продолжают расширять сотрудничество, это вносит вклад в поддержание глобальной стратегической стабильности, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T11:27

2024-10-31T11:27

2024-10-31T11:39

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ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. РФ и КНР продолжают расширять сотрудничество, это вносит вклад в поддержание глобальной стратегической стабильности, заявил на брифинге в четверг официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган.Ранее генерал-майор космических сил США Девин Пеппер заявил, что растущее сотрудничество между Россией и Китаем побуждает США считать, что эти две страны сформировали альянс, который, несмотря на отличия, не уступает НАТО."Китай и Россия непрерывно углубляют и расширяют всестороннюю стратегическую координацию и практическое сотрудничество в различных областях, что не только помогает улучшить благосостояние народов Китая и России, но также вносит важный вклад в поддержание глобальной стратегической стабильности и содействие международной справедливости и беспристрастности", - заявил Чжан Сяоган.

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китай

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китай, россия, в мире, сша, нато