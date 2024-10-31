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В Кремле заявили о приверженности договору о партнерстве с КНДР - РИА Новости, 31.10.2024
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12:02 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/kndr-1981099935.html
В Кремле заявили о приверженности договору о партнерстве с КНДР
В Кремле заявили о приверженности договору о партнерстве с КНДР - РИА Новости, 31.10.2024
В Кремле заявили о приверженности договору о партнерстве с КНДР
Россия остается привержена договору о партнерстве, подписанному с КНДР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:02
2024-10-31T12:02
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия остается привержена договору о партнерстве, подписанному с КНДР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы остаёмся приверженными тому договору, который мы подписали (с КНДР - ред.)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о запуске КНДР баллистической ракеты и якобы помощи со стороны России в вопросе военных технологий. В четверг КНДР провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты в 7.11 (1.11 мск), вероятно, по навесной траектории, что означает ее пуск под более вертикальным углом с тем, чтобы сократить дальность полета за счет увеличения высоты. Она упала в 8.37 (2.37 мск) в районе острова Окусири на Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны. Полет продолжался 86 минут, что стало рекордом продолжительности, дальность составила 1 тысячу километров, высота - 7 тысяч километров. Высота стала рекордной за все время северокорейских пусков. Это 12-й пуск баллистической ракеты КНДР в 2024 год. Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
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россия, хоккайдо, пхеньян, дмитрий песков, владимир путин, оон, в мире
Россия, Хоккайдо, Пхеньян, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ООН, В мире
В Кремле заявили о приверженности договору о партнерстве с КНДР

Песков: Россия остается привержена договору о партнерстве, подписанному с КНДР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР на космодроме Восточный
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Флаги России и КНДР на космодроме Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия остается привержена договору о партнерстве, подписанному с КНДР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы остаёмся приверженными тому договору, который мы подписали (с КНДР - ред.)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о запуске КНДР баллистической ракеты и якобы помощи со стороны России в вопросе военных технологий.
В четверг КНДР провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты в 7.11 (1.11 мск), вероятно, по навесной траектории, что означает ее пуск под более вертикальным углом с тем, чтобы сократить дальность полета за счет увеличения высоты. Она упала в 8.37 (2.37 мск) в районе острова Окусири на Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны. Полет продолжался 86 минут, что стало рекордом продолжительности, дальность составила 1 тысячу километров, высота - 7 тысяч километров. Высота стала рекордной за все время северокорейских пусков. Это 12-й пуск баллистической ракеты КНДР в 2024 год.
Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
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