https://ria.ru/20241031/kndr-1981089079.html

Японский генсек рассказал о характеристиках МБР, испытанной КНДР

Японский генсек рассказал о характеристиках МБР, испытанной КНДР - РИА Новости, 31.10.2024

Японский генсек рассказал о характеристиках МБР, испытанной КНДР

Дальность полета межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), испытание которой провела в четверг КНДР, может превышать 15 тысяч километров в зависимости от... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T11:35

2024-10-31T11:35

2024-10-31T11:35

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ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Дальность полета межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), испытание которой провела в четверг КНДР, может превышать 15 тысяч километров в зависимости от веса боеголовки, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси."На основании полученной информации, такой как дальность и высота полета, предполагается, что дальность межконтинентальной баллистической ракеты, выпущенной Северной Кореей, может достигать более 15 000 километров в зависимости от веса боеголовки", - отметил он.Хаяси подчеркнул, что проведенное ракетное испытание "усиливает напряженность в международном сообществе"."Это категорически неприемлемо. Мы намерены продолжать прилагать усилия по сбору и анализу соответствующей информации при тесном взаимодействии с различными странами, включая США и Южную Корею, а также приложим все усилия для наблюдения и предупреждения", - добавил генсек.В четверг КНДР провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты в 7.11 (1.11 мск), вероятно, по навесной траектории, что означает ее пуск под более вертикальным углом с тем, чтобы сократить дальность полета за счет увеличения высоты. Она упала в 8.37 (2.37 мск) в районе острова Окусири на Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны. Полет продолжался 86 минут, что стало рекордом продолжительности, дальность составила 1 тысячу километров, высота - 7 тысяч километров. Высота стала рекордной за все время северокорейских пусков.Это 12-й пуск баллистической ракеты КНДР в 2024 году.

https://ria.ru/20241031/kndr-1981067379.html

https://ria.ru/20241031/kndr-1981036027.html

япония

сша

южная корея

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, япония, сша, южная корея, есимаса хаяси, кндр (северная корея)