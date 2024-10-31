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Южнокорейский эксперт прокомментировал запуск КНДР МБР - РИА Новости, 31.10.2024
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10:07 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/kndr-1981067379.html
Южнокорейский эксперт прокомментировал запуск КНДР МБР
Южнокорейский эксперт прокомментировал запуск КНДР МБР - РИА Новости, 31.10.2024
Южнокорейский эксперт прокомментировал запуск КНДР МБР
Запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) призван показать возможность поражения территории США даже при использовании более крупного... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:07
2024-10-31T10:07
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космос - риа наука
сша
пхеньян
японское море
ким чен ын
камала харрис
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СЕУЛ, 31 окт - РИА Новости. Запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) призван показать возможность поражения территории США даже при использовании более крупного боезаряда, а, может быть, и нескольких боеголовок, считает доцент сеульского Университета северокорейских исследований Ким Дон Ёп. Профессор отметил, что в этот раз ракета достигла "рекордного времени полета" - 86 минут и рекордной высоты по траектории - 7000 километров. По его словам, это означает, что, по сравнению с предыдущими МБР КНДР, тяга ракеты достигла наивысших значений. "Поскольку ранее были произведены запуски, которые охватывали всю континентальную часть США, кажется, что этот запуск был нацелен не на увеличение дальности полета, а на демонстрацию возможности поражения территории США, даже если на ракете установлен более крупный и тяжелый боезаряд. Это указывает на то, что, возможно, ракета способна нести несколько боеголовок, и этот запуск мог быть испытанием такой возможности", - пояснил эксперт РИА Новости. Ким Дон Ёп также усомнился, что запуск ракеты может оказать какое-то влияние на президентские выборы США, хотя и состоялся незадолго до них. Ранее сообщалось, что КНДР примерно в 7.10 (1.10 мск) запустила из района Пхеньяна в направлении Японского моря баллистическую ракету большой дальности, предположительно межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). По данным японского правительства, дальность полета ракеты составила 1000 километров, высота - 7000 километров, высота и продолжительность полета были самыми большими за все время пусков. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что запуск демонстрирует решимость страны противостоять врагам, а представитель министерства обороны КНДР сообщил, что Главное управление ракетных войск провело "очень важное испытание". Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241031/koreya-1981041502.html
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в мире, космос - риа наука, сша, пхеньян, японское море, ким чен ын, камала харрис, дональд трамп
В мире, Космос - РИА Наука, США, Пхеньян, Японское море, Ким Чен Ын, Камала Харрис, Дональд Трамп
Южнокорейский эксперт прокомментировал запуск КНДР МБР

Эксперт: запуск КНДР МБР показал возможность поражения территории США

© Фото : ЦТАКЗапуск ракеты КНДР
Запуск ракеты КНДР - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : ЦТАК
Запуск ракеты КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 31 окт - РИА Новости. Запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) призван показать возможность поражения территории США даже при использовании более крупного боезаряда, а, может быть, и нескольких боеголовок, считает доцент сеульского Университета северокорейских исследований Ким Дон Ёп.
Профессор отметил, что в этот раз ракета достигла "рекордного времени полета" - 86 минут и рекордной высоты по траектории - 7000 километров. По его словам, это означает, что, по сравнению с предыдущими МБР КНДР, тяга ракеты достигла наивысших значений.
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"Поскольку ранее были произведены запуски, которые охватывали всю континентальную часть США, кажется, что этот запуск был нацелен не на увеличение дальности полета, а на демонстрацию возможности поражения территории США, даже если на ракете установлен более крупный и тяжелый боезаряд. Это указывает на то, что, возможно, ракета способна нести несколько боеголовок, и этот запуск мог быть испытанием такой возможности", - пояснил эксперт РИА Новости.
Ким Дон Ёп также усомнился, что запуск ракеты может оказать какое-то влияние на президентские выборы США, хотя и состоялся незадолго до них.
Ранее сообщалось, что КНДР примерно в 7.10 (1.10 мск) запустила из района Пхеньяна в направлении Японского моря баллистическую ракету большой дальности, предположительно межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).
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По данным японского правительства, дальность полета ракеты составила 1000 километров, высота - 7000 километров, высота и продолжительность полета были самыми большими за все время пусков.
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что запуск демонстрирует решимость страны противостоять врагам, а представитель министерства обороны КНДР сообщил, что Главное управление ракетных войск провело "очень важное испытание".
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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В миреКосмос - РИА НаукаСШАПхеньянЯпонское мореКим Чен ЫнКамала ХаррисДональд Трамп
 
 
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