https://ria.ru/20241031/kndr-1981040987.html

Минобороны КНДР прокомментировало запуск баллистической ракеты

Минобороны КНДР прокомментировало запуск баллистической ракеты - РИА Новости, 31.10.2024

Минобороны КНДР прокомментировало запуск баллистической ракеты

Минобороны КНДР назвало запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "очень важным" испытанием, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T07:00

2024-10-31T07:00

2024-10-31T07:00

в мире

пхеньян

японское море

ким чен ын

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СЕУЛ, 31 окт – РИА Новости. Минобороны КНДР назвало запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "очень важным" испытанием, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на государственные СМИ КНДР. Сообщается, что представитель министерства обороны объявил о запуске МБР и сообщил, что Главное управление ракетных войск провело "очень важное испытание". Он отметил, что запуск был проведен по приказу главы государства Ким Чен Ына и "обновил последние достижения в области стратегических ракетных возможностей", демонстрируя "современность и надежность" сил стратегического сдерживания КНДР, обладающей "величайшей мощью в мире". Ранее сообщалось, что КНДР примерно в 7.10 (1.10 мск) запустила из района Пхеньяна в направлении Японского моря баллистическую ракету большой дальности, предположительно межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). По данным японского правительства, дальность полета ракеты составила 1000 километров, высота – 7000 километров, высота и продолжительность полета были самыми большими за все время пусков. В последний раз Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности 18 сентября. Предыдущий запуск МБР КНДР состоялся 18 декабря прошлого года.

https://ria.ru/20241031/kndr-1981026968.html

https://ria.ru/20241031/kndr-1981038767.html

пхеньян

японское море

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в мире, пхеньян, японское море, ким чен ын