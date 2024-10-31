https://ria.ru/20241031/kndr-1981038767.html

КНДР могла испытать новый тип баллистической ракеты большой дальности

КНДР могла испытать новый тип баллистической ракеты большой дальности - РИА Новости, 31.10.2024

КНДР могла испытать новый тип баллистической ракеты большой дальности

КНДР могла испытать новый тип баллистической ракеты большой дальности, сообщили в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T06:14

2024-10-31T06:14

2024-10-31T06:14

в мире

южная корея

пхеньян

японское море

объединенный комитет начальников штабов (сша)

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СЕУЛ, 31 окт – РИА Новости. КНДР могла испытать новый тип баллистической ракеты большой дальности, сообщили в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи. "Предварительная оценка показала, что существует вероятность того, что (Северная Корея – ред.) провела испытательный пуск нового типа твердотопливной баллистической ракеты большой дальности", - заявил представитель ОКНШ Ли Сон Чжун на брифинге. Ранее сообщалось, что КНДР примерно в 7.10 (1.10 мск) запустила из района Пхеньяна в направлении Японского моря баллистическую ракету большой дальности, предположительно межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). По данным японского правительства, дальность полета ракеты составила 1000 километров, высота – 7000 километров, высота и продолжительность полета были самыми большими за все время пусков.

https://ria.ru/20241031/kndr-1981031725.html

южная корея

пхеньян

японское море

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в мире, южная корея, пхеньян, японское море, объединенный комитет начальников штабов (сша)