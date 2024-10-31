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Выпущенная с территории КНДР ракета уже упала, заявили в Японии - РИА Новости, 31.10.2024
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03:01 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/kndr-1981030367.html
Выпущенная с территории КНДР ракета уже упала, заявили в Японии
Выпущенная с территории КНДР ракета уже упала, заявили в Японии - РИА Новости, 31.10.2024
Выпущенная с территории КНДР ракета уже упала, заявили в Японии
Выпущенная КНДР ракета, предположительно баллистическая, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T03:01
2024-10-31T03:01
в мире
япония
сигэру исиба
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Выпущенная КНДР ракета, предположительно баллистическая, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии. "Согласно министерству обороны, выпущенная ранее Северной Кореей, вероятно, баллистическая ракета, уже упала. Просим воздушные и морские суда следить за информацией и в случае обнаружения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщить в службу безопасности на море", - говорится в сообщении, обнародованном на странице ведомства. КНДР провела пуск, предположительно, баллистической ракеты в 7.11 (1.11 МСК), вероятно, по навесной траектории, что означает ее пуск под более вертикальным углом с тем, чтобы сократить дальность полета за счет увеличения высоты. Минобороны Японии ранее прогнозировало, что она упадет за пределами исключительной экономической зоны Японии. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил о созыве национально совета безопасности в связи с этим пуском и заявил, что к этому часу ущерба не зафиксировано.
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в мире, япония, сигэру исиба, кндр (северная корея)
В мире, Япония, Сигэру Исиба, КНДР (Северная Корея)
Выпущенная с территории КНДР ракета уже упала, заявили в Японии

Служба безопасности на море Японии: выпущенная КНДР ракета уже упала

© AP Photo / Emily WangСотрудники береговой охраны Японии
Сотрудники береговой охраны Японии - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Emily Wang
Сотрудники береговой охраны Японии . Архивное фото
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ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Выпущенная КНДР ракета, предположительно баллистическая, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии.
"Согласно министерству обороны, выпущенная ранее Северной Кореей, вероятно, баллистическая ракета, уже упала. Просим воздушные и морские суда следить за информацией и в случае обнаружения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщить в службу безопасности на море", - говорится в сообщении, обнародованном на странице ведомства.
КНДР провела пуск, предположительно, баллистической ракеты в 7.11 (1.11 МСК), вероятно, по навесной траектории, что означает ее пуск под более вертикальным углом с тем, чтобы сократить дальность полета за счет увеличения высоты. Минобороны Японии ранее прогнозировало, что она упадет за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил о созыве национально совета безопасности в связи с этим пуском и заявил, что к этому часу ущерба не зафиксировано.
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты Хвасонпхо-16Б - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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Вчера, 01:38
 
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