https://ria.ru/20241031/kitay-1981037620.html

Индекс деловой активности в промышленности Китая вырос до 50,1 пункта

Индекс деловой активности в промышленности Китая вырос до 50,1 пункта - РИА Новости, 31.10.2024

Индекс деловой активности в промышленности Китая вырос до 50,1 пункта

Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в октябре вырос до 50,1 пункта против 49,8 пункта в сентябре, превысив психологическую отметку в 50 РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T05:49

2024-10-31T05:49

2024-10-31T05:49

экономика

китай

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ПЕКИН, 31 окт - РИА Новости. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в октябре вырос до 50,1 пункта против 49,8 пункта в сентябре, превысив психологическую отметку в 50 пунктов, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического управления КНР. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о спаде. PMI крупных предприятий в октябре повысился до 51,5 пункта, PMI средних - до 49,4 пункта, малых снизился до 47,5 пункта. Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства составил 52,0 пункта, увеличившись на 0,8 пункта и оставшись выше критической отметки, что указывает на рост производства. Индекс новых заказов вырос на 0,1 пункта, до 50,0 пункта, что свидетельствует о повышении спроса на промышленном рынке. Индекс сырьевых запасов в октябре показал рост на 0,5 пункта – до 48,2 пункта. Индекс занятости вырос на 0,2 пункта, до 48,4 пункта. Тем временем индекс поставок сырья в октябре вырос на 0,1 пункта – до 49,6 пункта.

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китай

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экономика, китай