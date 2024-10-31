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Индекс деловой активности в промышленности Китая вырос до 50,1 пункта - РИА Новости, 31.10.2024
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05:49 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/kitay-1981037620.html
Индекс деловой активности в промышленности Китая вырос до 50,1 пункта
Индекс деловой активности в промышленности Китая вырос до 50,1 пункта - РИА Новости, 31.10.2024
Индекс деловой активности в промышленности Китая вырос до 50,1 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в октябре вырос до 50,1 пункта против 49,8 пункта в сентябре, превысив психологическую отметку в 50 РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T05:49
2024-10-31T05:49
экономика
китай
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ПЕКИН, 31 окт - РИА Новости. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в октябре вырос до 50,1 пункта против 49,8 пункта в сентябре, превысив психологическую отметку в 50 пунктов, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического управления КНР. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о спаде. PMI крупных предприятий в октябре повысился до 51,5 пункта, PMI средних - до 49,4 пункта, малых снизился до 47,5 пункта. Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства составил 52,0 пункта, увеличившись на 0,8 пункта и оставшись выше критической отметки, что указывает на рост производства. Индекс новых заказов вырос на 0,1 пункта, до 50,0 пункта, что свидетельствует о повышении спроса на промышленном рынке. Индекс сырьевых запасов в октябре показал рост на 0,5 пункта – до 48,2 пункта. Индекс занятости вырос на 0,2 пункта, до 48,4 пункта. Тем временем индекс поставок сырья в октябре вырос на 0,1 пункта – до 49,6 пункта.
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экономика, китай
Экономика, Китай
Индекс деловой активности в промышленности Китая вырос до 50,1 пункта

Индекс деловой активности в промышленности Китая в октябре вырос до 50,1 пункта

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМеждународный форум автомобилестроения
Международный форум автомобилестроения - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ПЕКИН, 31 окт - РИА Новости. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в октябре вырос до 50,1 пункта против 49,8 пункта в сентябре, превысив психологическую отметку в 50 пунктов, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического управления КНР.
Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о спаде.
PMI крупных предприятий в октябре повысился до 51,5 пункта, PMI средних - до 49,4 пункта, малых снизился до 47,5 пункта.
Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства составил 52,0 пункта, увеличившись на 0,8 пункта и оставшись выше критической отметки, что указывает на рост производства. Индекс новых заказов вырос на 0,1 пункта, до 50,0 пункта, что свидетельствует о повышении спроса на промышленном рынке.
Индекс сырьевых запасов в октябре показал рост на 0,5 пункта – до 48,2 пункта. Индекс занятости вырос на 0,2 пункта, до 48,4 пункта. Тем временем индекс поставок сырья в октябре вырос на 0,1 пункта – до 49,6 пункта.
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