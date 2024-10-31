https://ria.ru/20241031/kiev-1981040625.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.10.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз с полуночи объявлена в Киеве и Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T06:53
2024-10-31T06:53
2024-10-31T06:53
в мире
киев
киевская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958216740_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1dfdf9ff0ce4909afcb00e33f701c78e.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз с полуночи объявлена в Киеве и Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Киеве была объявлена в 06.33 мск, в Киевской области она звучит с 06.14. Воздушная тревога также объявлена в подконтрольной Киеву части ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241031/ssha-1981023714.html
киев
киевская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958216740_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0dd2f00baab7159f4535bd1706743765.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, киевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Киевская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу