https://ria.ru/20241031/kiev-1981040625.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.10.2024

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз с полуночи объявлена в Киеве и Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T06:53

2024-10-31T06:53

2024-10-31T06:53

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз с полуночи объявлена в Киеве и Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Киеве была объявлена в 06.33 мск, в Киевской области она звучит с 06.14. Воздушная тревога также объявлена в подконтрольной Киеву части ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241031/ssha-1981023714.html

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в мире, киев, киевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины