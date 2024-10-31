https://ria.ru/20241031/kharris-1981242029.html

Харрис обходит Трампа в колеблющихся Мичигане и Пенсильвании, показал опрос

Харрис обходит Трампа в колеблющихся Мичигане и Пенсильвании, показал опрос - РИА Новости, 31.10.2024

Харрис обходит Трампа в колеблющихся Мичигане и Пенсильвании, показал опрос

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего соперника, кандидата от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T21:28

2024-10-31T21:28

2024-10-31T21:28

в мире

мичиган

пенсильвания

северная каролина

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973768186_0:143:2979:1819_1920x0_80_0_0_b6a03d59eaf2136a8dce18be3c4affb9.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего соперника, кандидата от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки избирателей в колеблющихся штатах Мичиган и Пенсильвания, в то время как Трамп лидирует в колеблющейся Северной Каролине, следует из опросов, проведенных университетом Массачусетса в Лоуэлле и компанией YouGov. По результатам опросов, 49% респондентов поддержали вице-президента Харрис в Мичигане против 45%, высказавшихся в пользу экс-президента Трампа. При этом в ключевом штате Пенсильвания Харрис лидирует с минимальным отрывом: ее кандидатуру предпочли 48% опрошенных против 47%, выбравших Трампа. Экс-президент, тем не менее, опережает свою соперницу на 2 процентных пункта в Северной Каролине, набрав 47% голосов респондентов против 45%. Опрос для Мичигана был проведен среди 600 вероятных избирателей этого штата в период с 16 по 24 октября, погрешность составляет около 4,5%. Опрос для Пенсильвании проводился среди 800 вероятных избирателей штата в период с 16 по 23 октября, погрешность составляет примерно 3,7%. Наконец, опрос для Северной Каролины был проведен среди 650 вероятных избирателей штата в период с 16 по 23 октября с погрешностью в примерно 4,2%. Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов от какой-либо из двух партий, от Республиканской или Демократической, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году такими штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20241028/ukraina-1980556592.html

https://ria.ru/20240912/ukraina-1972206069.html

мичиган

пенсильвания

северная каролина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мичиган, пенсильвания, северная каролина, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024