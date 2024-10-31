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Харрис обходит Трампа в колеблющихся Мичигане и Пенсильвании, показал опрос - РИА Новости, 31.10.2024
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21:28 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/kharris-1981242029.html
Харрис обходит Трампа в колеблющихся Мичигане и Пенсильвании, показал опрос
Харрис обходит Трампа в колеблющихся Мичигане и Пенсильвании, показал опрос - РИА Новости, 31.10.2024
Харрис обходит Трампа в колеблющихся Мичигане и Пенсильвании, показал опрос
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего соперника, кандидата от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T21:28
2024-10-31T21:28
в мире
мичиган
пенсильвания
северная каролина
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего соперника, кандидата от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки избирателей в колеблющихся штатах Мичиган и Пенсильвания, в то время как Трамп лидирует в колеблющейся Северной Каролине, следует из опросов, проведенных университетом Массачусетса в Лоуэлле и компанией YouGov. По результатам опросов, 49% респондентов поддержали вице-президента Харрис в Мичигане против 45%, высказавшихся в пользу экс-президента Трампа. При этом в ключевом штате Пенсильвания Харрис лидирует с минимальным отрывом: ее кандидатуру предпочли 48% опрошенных против 47%, выбравших Трампа. Экс-президент, тем не менее, опережает свою соперницу на 2 процентных пункта в Северной Каролине, набрав 47% голосов респондентов против 45%. Опрос для Мичигана был проведен среди 600 вероятных избирателей этого штата в период с 16 по 24 октября, погрешность составляет около 4,5%. Опрос для Пенсильвании проводился среди 800 вероятных избирателей штата в период с 16 по 23 октября, погрешность составляет примерно 3,7%. Наконец, опрос для Северной Каролины был проведен среди 650 вероятных избирателей штата в период с 16 по 23 октября с погрешностью в примерно 4,2%. Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов от какой-либо из двух партий, от Республиканской или Демократической, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году такими штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20241028/ukraina-1980556592.html
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в мире, мичиган, пенсильвания, северная каролина, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Харрис обходит Трампа в колеблющихся Мичигане и Пенсильвании, показал опрос

YouGov: Харрис опережает Трампа в колеблющихся Мичигане и Пенсильвании

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего соперника, кандидата от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки избирателей в колеблющихся штатах Мичиган и Пенсильвания, в то время как Трамп лидирует в колеблющейся Северной Каролине, следует из опросов, проведенных университетом Массачусетса в Лоуэлле и компанией YouGov.
По результатам опросов, 49% респондентов поддержали вице-президента Харрис в Мичигане против 45%, высказавшихся в пользу экс-президента Трампа. При этом в ключевом штате Пенсильвания Харрис лидирует с минимальным отрывом: ее кандидатуру предпочли 48% опрошенных против 47%, выбравших Трампа.
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Экс-президент, тем не менее, опережает свою соперницу на 2 процентных пункта в Северной Каролине, набрав 47% голосов респондентов против 45%.
Опрос для Мичигана был проведен среди 600 вероятных избирателей этого штата в период с 16 по 24 октября, погрешность составляет около 4,5%. Опрос для Пенсильвании проводился среди 800 вероятных избирателей штата в период с 16 по 23 октября, погрешность составляет примерно 3,7%. Наконец, опрос для Северной Каролины был проведен среди 650 вероятных избирателей штата в период с 16 по 23 октября с погрешностью в примерно 4,2%.
Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов от какой-либо из двух партий, от Республиканской или Демократической, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году такими штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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