https://ria.ru/20241031/kazan-1981133272.html

Татарстан получил 168 млн руб на поддержку туристических проектов

Татарстан получил 168 млн руб на поддержку туристических проектов - РИА Новости, 31.10.2024

Татарстан получил 168 млн руб на поддержку туристических проектов

Татарстан в 2024 году в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" получил на поддержку туристических проектов 168 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T13:39

2024-10-31T13:39

2024-10-31T13:40

республика татарстан

казань

зеленодольский район

набережные челны

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153355/28/1533552822_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5f841fb10cece3a55740be77f8d6864d.jpg

КАЗАНЬ, 31 окт - РИА Новости. Татарстан в 2024 году в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" получил на поддержку туристических проектов 168 миллионов рублей, сообщает Госкомитет республики по туризму. "В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" Республика Татарстан для поддержки туристской отрасли в этом году получила единую субсидию в размере 168 миллионов рублей. Из федерального бюджета поступило 136,1 миллиона рублей, из республиканского - 31,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Субсидия направлена на государственную поддержку общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Во-первых, речь идет о приобретении туристского оборудования для туристских объектов и объектов туристского показа, создания и развития доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, создания объектов кемпинг-размещения и кемпстоянок, некапитальной нестационарной причальной инфраструктуры. Во-вторых, о поддержке и продвижении событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в регионе. В результате конкурсных отборов поддержано 34 проекта по развитию туристской инфраструктуры и два проекта в сфере поддержки и продвижения событийных мероприятий. На средства субсидии на территориях объектов загородного отдыха, санаториев и объектов туристского посещения Татарстана на средства субсидии будет создана инфраструктура, которая позволит расширить предоставляемые услуги и повысить комфортабельность размещения туристов. В частности, будут обустроены новые детские площадки на базах отдыха "Лебяжье" в Казани и Pioneer Resort Hotel в Верхнеуслонском районе, в санатории "Васильевский" и гостиничном комплексе "Кемпинг Осиново" в Зеленодольском районе, глэмпинге "Минем ранчо" в Пестречинском районе. Комфортные условия отдыха и лечения для маломобильных групп населения обеспечат в санаториях "Радуга" в Набережных Челнах и "Дельфин" в Зеленодольском районе. Модульные бани, купели, чаны и гидромассажные спа-бассейны появятся в глэмпингах, загородных клубах, базах отдыха. На пляже "Су анасы" в Набережных Челнах на средства субсидии будет построен пирс. В интерактивном парке "Лес чудес" в Арском районе приобретут водные велосипеды для центра водных развлечений. Новое прокатное оборудование и инвентарь закупят для использования туристами в горнолыжном комплексе "Федотово" (Заинский район), прокатном центре "Трамплин" (Альметьевский район) и на территории набережной "Камское море" (Лаишевский район). В целях популяризации и продвижения туристского потенциала Татарстана в Казани будет установлен мобильный туристско-информационный центр. Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Татарстана получит средства на фестиваль "Духовное единство России - послание миру" с привлечением более 70 тысяч зрителей.

https://ria.ru/20241029/shkolniki-1980785413.html

https://ria.ru/20241025/tatarstan-1980085272.html

https://ria.ru/20241020/sotrudnichestvo-1978982629.html

казань

зеленодольский район

набережные челны

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, зеленодольский район, набережные челны, туризм