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На Камчатку доставили партию яиц после сообщений о вспышке птичьего гриппа - РИА Новости, 31.10.2024
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Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
03:51 31.10.2024 (обновлено: 11:59 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/kamchatka-1981032093.html
На Камчатку доставили партию яиц после сообщений о вспышке птичьего гриппа
На Камчатку доставили партию яиц после сообщений о вспышке птичьего гриппа - РИА Новости, 31.10.2024
На Камчатку доставили партию яиц после сообщений о вспышке птичьего гриппа
Партию контейнеров с куриными яйцами доставили на Камчатку, где из-за вируса птичьего гриппа закрыли единственную птицефабрику, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T03:51
2024-10-31T11:59
камчатка
петропавловск-камчатский
владимир солодов
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 окт – РИА Новости️. Партию контейнеров с куриными яйцами доставили на Камчатку, где из-за вируса птичьего гриппа закрыли единственную птицефабрику, сообщил губернатор региона Владимир Солодов. "Сейчас на рейде в Авачинской бухте стоят суда с тридцатью контейнерами яиц. Как только они пристанут – продукция попадет в магазины в большом объеме. Это поможет, во-первых, избежать дефицита и перебоев, а во-вторых - стабилизировать цены", – сказал Солодов, его слова приводит пресс-служба. Кроме того, правительство края обратилось в ФАС с просьбой усилить контроль за ценообразованием на куриное яйцо. Зафиксированы случаи, когда продукцию продавали по цене, значительно превышавшей ту, которая была установлена до закрытия птицефабрики из-за птичьего гриппа. "Самым актуальным вопросом за последнюю неделю стало ценообразование куриной продукции в регионе. Появились лица, которые пытаются нажиться на возникшей проблеме, и это неправильно. С такими предпринимателями уже ведутся соответствующие работы. Спекуляция пользы не принесет", — сказал заместитель председателя правительства края Роман Василевский. Он добавил, что в настоящее время правительство Камчатки ведет диалог с крупными предприятиями в других регионах страны о поставках в край нового поголовья птицы, чтобы скорее восстановить работоспособность птицефабрики "Пионерское". Предприятие возобновит работу после снятия карантина. Сейчас специалисты занимаются уничтожением павшей птицы и поиском первоисточника распространения вируса. На Камчатке введен режим ЧС регионального характера после того, как на птицефабрике "Пионерское" был выявлен падеж птицы от птичьего гриппа. Птицефабрика "Пионерское" - единственное подобное предприятие в регионе. Работает с 1960 года. Занимается производством яйца, мяса птицы и полуфабрикатов. Поголовье кур "Пионерского" составляет около 200 тысяч голов. А производство яиц составляет до 50 миллионов штук в год.
https://ria.ru/20241027/gripp-1980332231.html
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камчатка, петропавловск-камчатский, владимир солодов, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Владимир Солодов, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Камчатский край
На Камчатку доставили партию яиц после сообщений о вспышке птичьего гриппа

На Камчатку доставили партию яиц, где из-за птичьего гриппа закрыли птицефабрику

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчасток сортировки и упаковки на птицефабрике
Участок сортировки и упаковки на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 окт – РИА Новости️. Партию контейнеров с куриными яйцами доставили на Камчатку, где из-за вируса птичьего гриппа закрыли единственную птицефабрику, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.
"Сейчас на рейде в Авачинской бухте стоят суда с тридцатью контейнерами яиц. Как только они пристанут – продукция попадет в магазины в большом объеме. Это поможет, во-первых, избежать дефицита и перебоев, а во-вторых - стабилизировать цены", – сказал Солодов, его слова приводит пресс-служба.
Производство мяса птицы - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
На Камчатке на птицефабрике произошла вспышка птичьего гриппа
27 октября, 09:56
Кроме того, правительство края обратилось в ФАС с просьбой усилить контроль за ценообразованием на куриное яйцо. Зафиксированы случаи, когда продукцию продавали по цене, значительно превышавшей ту, которая была установлена до закрытия птицефабрики из-за птичьего гриппа.
"Самым актуальным вопросом за последнюю неделю стало ценообразование куриной продукции в регионе. Появились лица, которые пытаются нажиться на возникшей проблеме, и это неправильно. С такими предпринимателями уже ведутся соответствующие работы. Спекуляция пользы не принесет", — сказал заместитель председателя правительства края Роман Василевский.
Он добавил, что в настоящее время правительство Камчатки ведет диалог с крупными предприятиями в других регионах страны о поставках в край нового поголовья птицы, чтобы скорее восстановить работоспособность птицефабрики "Пионерское". Предприятие возобновит работу после снятия карантина. Сейчас специалисты занимаются уничтожением павшей птицы и поиском первоисточника распространения вируса.
На Камчатке введен режим ЧС регионального характера после того, как на птицефабрике "Пионерское" был выявлен падеж птицы от птичьего гриппа. Птицефабрика "Пионерское" - единственное подобное предприятие в регионе. Работает с 1960 года. Занимается производством яйца, мяса птицы и полуфабрикатов. Поголовье кур "Пионерского" составляет около 200 тысяч голов. А производство яиц составляет до 50 миллионов штук в год.
Сотрудница птицефабрики - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
На Камчатке ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа
27 октября, 15:45
 
Камчатский крайКамчаткаПетропавловск-КамчатскийВладимир СолодовФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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