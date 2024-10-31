Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде сотрудницу банка заподозрили в хищении денег у клиентки - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 31.10.2024 (обновлено: 14:44 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/kaliningrad-1981152820.html
В Калининграде сотрудницу банка заподозрили в хищении денег у клиентки
В Калининграде сотрудницу банка заподозрили в хищении денег у клиентки - РИА Новости, 31.10.2024
В Калининграде сотрудницу банка заподозрили в хищении денег у клиентки
Сотрудницу банка в Калининграде подозревают в хищении у 89-летней вкладчицы 4,7 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:36
2024-10-31T14:44
происшествия
калининград
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981168248_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_149b4e6159e9a33ef7d4a5665668b55e.jpg
КАЛИНИНГРАД,31 окт — РИА Новости. Сотрудницу банка в Калининграде подозревают в хищении у 89-летней вкладчицы 4,7 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД. "Следователем ОМВД России по Центральному району города Калининграда возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" в отношении 34-летней бывшей сотрудницы местного офиса банка, которая, используя служебное положение, похитила со счёта одного из клиентов 4,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Оперативниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции установлено, что главный менеджер-операционист банка убедила 89-летнюю пенсионерку оформить доверенность на распоряжение деньгами. Она пообещала открыть вклады в других банках под более высокие проценты. В качестве доказательства предоставила пенсионерке поддельные договоры об открытии вкладов в иных финансовых организациях.
https://ria.ru/20241030/kaliningrad-1980907823.html
калининград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981168248_112:0:1012:675_1920x0_80_0_0_a665b73363578a8876859d7b8f9b1fc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининград, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Калининград, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Калининграде сотрудницу банка заподозрили в хищении денег у клиентки

В Калининграде сотрудницу банка заподозрили в хищении 4,7 млн рублей у вкладчицы

© УМВД по Калининградской области/TelegramКадр видео обыска в квартире подозреваемой в хищении денег
Кадр видео обыска в квартире подозреваемой в хищении денег - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© УМВД по Калининградской области/Telegram
Кадр видео обыска в квартире подозреваемой в хищении денег
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД,31 окт — РИА Новости. Сотрудницу банка в Калининграде подозревают в хищении у 89-летней вкладчицы 4,7 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
"Следователем ОМВД России по Центральному району города Калининграда возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" в отношении 34-летней бывшей сотрудницы местного офиса банка, которая, используя служебное положение, похитила со счёта одного из клиентов 4,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Оперативниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции установлено, что главный менеджер-операционист банка убедила 89-летнюю пенсионерку оформить доверенность на распоряжение деньгами. Она пообещала открыть вклады в других банках под более высокие проценты. В качестве доказательства предоставила пенсионерке поддельные договоры об открытии вкладов в иных финансовых организациях.
Кадр записи камеры видеонаблюдения, на котором подозреваемый совершает кражу денег - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
В Калининграде гражданина Германии заподозрили в краже денег у пенсионерки
30 октября, 13:56
 
ПроисшествияКалининградРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала