https://ria.ru/20241031/kaliningrad-1981152820.html

В Калининграде сотрудницу банка заподозрили в хищении денег у клиентки

В Калининграде сотрудницу банка заподозрили в хищении денег у клиентки - РИА Новости, 31.10.2024

В Калининграде сотрудницу банка заподозрили в хищении денег у клиентки

Сотрудницу банка в Калининграде подозревают в хищении у 89-летней вкладчицы 4,7 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:36

2024-10-31T14:36

2024-10-31T14:44

происшествия

калининград

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КАЛИНИНГРАД,31 окт — РИА Новости. Сотрудницу банка в Калининграде подозревают в хищении у 89-летней вкладчицы 4,7 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД. "Следователем ОМВД России по Центральному району города Калининграда возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" в отношении 34-летней бывшей сотрудницы местного офиса банка, которая, используя служебное положение, похитила со счёта одного из клиентов 4,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Оперативниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции установлено, что главный менеджер-операционист банка убедила 89-летнюю пенсионерку оформить доверенность на распоряжение деньгами. Она пообещала открыть вклады в других банках под более высокие проценты. В качестве доказательства предоставила пенсионерке поддельные договоры об открытии вкладов в иных финансовых организациях.

https://ria.ru/20241030/kaliningrad-1980907823.html

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происшествия, калининград, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)