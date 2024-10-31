https://ria.ru/20241031/izvestiya-1981225718.html

На съемочную группу "Известий" напали брачные аферисты

На съемочную группу "Известий" напали брачные аферисты - РИА Новости, 31.10.2024

На съемочную группу "Известий" напали брачные аферисты

Съемочная группа "Известий" подверглась нападению во время съемки сюжета про деятельность брачных аферистов, заявили в издании. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T19:30

2024-10-31T19:30

2024-10-31T19:30

известия (газета)

происшествия

москва

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Съемочная группа "Известий" подверглась нападению во время съемки сюжета про деятельность брачных аферистов, заявили в издании. "На съемочную группу "Известий" напали брачные аферисты. Корреспондент "Известий" Наталия Графчикова вместе со съемочной группой снимала материал на тему деятельности брачных аферистов. Один из "героев" передачи... набросился на оператора Олега Клишина и применил к нему удушающий прием", - говорится в Telegram-канале "Известий". Оператор "Известий" рассказал, что нападавший находился в невменяемом состоянии, просил убрать камеру, но Клишин отклонил его просьбу. "Молодой человек находился в невменяемом состоянии. Попросил меня не снимать, не производить съемку, но я отклонил его просьбу, в связи с тем, что это моя работа. Ответил он мне агрессивно, начал подходить, вырывать камеру у меня из рук. Потому ударил как-то ладонью, начал брать в захват спереди, перешел на удушающий. Мы с ним стояли как бы в стойке. Я в ответ сгруппировался, ничего ему не делал", - рассказал пострадавший Клишин.На место происшествия уже вызвали полицию и скорую помощь.

https://ria.ru/20241011/moskva-1977649374.html

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известия (газета), происшествия, москва