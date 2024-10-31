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Нетаньяху заявил о наличии у Израиля максимальной свободы действий в Иране
Нетаньяху заявил о наличии у Израиля максимальной свободы действий в Иране - РИА Новости, 31.10.2024
Нетаньяху заявил о наличии у Израиля максимальной свободы действий в Иране
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о наличии у Израиля в настоящее время максимальной свободы действий в Иране и возможности "добраться до любого РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T18:52
2024-10-31T18:52
2024-10-31T18:53
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израиль
иран
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о наличии у Израиля в настоящее время максимальной свободы действий в Иране и возможности "добраться до любого места" в Исламской республике."Израиль сегодня имеет большую свободу действий в Иране, чем когда-либо прежде. Мы можем добраться до любого места в Иране в зависимости от наших нужд", - заявил премьер на церемонии окончания курса офицеров израильской армии.Нетаньяху добавил, что высшей целью, которая была поставлена перед системой безопасности, является предотвращение появления у Ирана ядерного оружия."Ядерная тема находится в центре наших мыслей, и мы не отводим глаз от этой высшей цели. По понятным причинам я не могу подробно описать наши планы по достижению этой цели", - отметил премьер.
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в мире, израиль, иран, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Иран, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил о наличии у Израиля максимальной свободы действий в Иране
Нетаньяху: Израиль может добраться до любого места в Иране
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о наличии у Израиля в настоящее время максимальной свободы действий в Иране и возможности "добраться до любого места" в Исламской республике.
"Израиль сегодня имеет большую свободу действий в Иране, чем когда-либо прежде. Мы можем добраться до любого места в Иране в зависимости от наших нужд", - заявил премьер на церемонии окончания курса офицеров израильской армии.
Нетаньяху добавил, что высшей целью, которая была поставлена перед системой безопасности, является предотвращение появления у Ирана ядерного оружия.
"Ядерная тема находится в центре наших мыслей, и мы не отводим глаз от этой высшей цели. По понятным причинам я не могу подробно описать наши планы по достижению этой цели", - отметил премьер.