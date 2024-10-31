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Нетаньяху заявил о наличии у Израиля максимальной свободы действий в Иране

Нетаньяху заявил о наличии у Израиля максимальной свободы действий в Иране - РИА Новости, 31.10.2024

Нетаньяху заявил о наличии у Израиля максимальной свободы действий в Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о наличии у Израиля в настоящее время максимальной свободы действий в Иране и возможности "добраться до любого РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T18:52

2024-10-31T18:52

2024-10-31T18:53

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израиль

иран

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о наличии у Израиля в настоящее время максимальной свободы действий в Иране и возможности "добраться до любого места" в Исламской республике."Израиль сегодня имеет большую свободу действий в Иране, чем когда-либо прежде. Мы можем добраться до любого места в Иране в зависимости от наших нужд", - заявил премьер на церемонии окончания курса офицеров израильской армии.Нетаньяху добавил, что высшей целью, которая была поставлена перед системой безопасности, является предотвращение появления у Ирана ядерного оружия."Ядерная тема находится в центре наших мыслей, и мы не отводим глаз от этой высшей цели. По понятным причинам я не могу подробно описать наши планы по достижению этой цели", - отметил премьер.

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в мире, израиль, иран, биньямин нетаньяху