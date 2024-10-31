https://ria.ru/20241031/izrail-1981169326.html

Израиль заявил об атаке на штаб-квартиру подразделения "Хезболлы" в Сирии

Израиль заявил об атаке на штаб-квартиру подразделения "Хезболлы" в Сирии - РИА Новости, 31.10.2024

Израиль заявил об атаке на штаб-квартиру подразделения "Хезболлы" в Сирии

ВВС Израиля атаковали оружейные склады и штаб-квартиру элитного спецподразделения "Радван" в составе движения "Хезболлах" на западе Сирии, сообщила в четверг... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T15:44

2024-10-31T15:44

2024-10-31T16:03

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. ВВС Израиля атаковали оружейные склады и штаб-квартиру элитного спецподразделения "Радван" в составе движения "Хезболлах" на западе Сирии, сообщила в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Некоторое время назад истребители ВВС на основе данных разведки атаковали склады боеприпасов и штабы, используемые силами "Радван" и оружейным подразделением террористической организации "Хезболлах" в районе Эль-Кусайр в Сирии", - говорится в сообщении.Израильские военные пояснили, что в последние месяцы ЦАХАЛ наносит удары с целью пресечь контрабанду иранского оружия через сирийскую территорию в Ливан.

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, сирия, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024