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Израиль заявил об атаке на штаб-квартиру подразделения "Хезболлы" в Сирии - РИА Новости, 31.10.2024
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15:44 31.10.2024 (обновлено: 16:03 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/izrail-1981169326.html
Израиль заявил об атаке на штаб-квартиру подразделения "Хезболлы" в Сирии
Израиль заявил об атаке на штаб-квартиру подразделения "Хезболлы" в Сирии - РИА Новости, 31.10.2024
Израиль заявил об атаке на штаб-квартиру подразделения "Хезболлы" в Сирии
ВВС Израиля атаковали оружейные склады и штаб-квартиру элитного спецподразделения "Радван" в составе движения "Хезболлах" на западе Сирии, сообщила в четверг... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T15:44
2024-10-31T16:03
в мире
израиль
сирия
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. ВВС Израиля атаковали оружейные склады и штаб-квартиру элитного спецподразделения "Радван" в составе движения "Хезболлах" на западе Сирии, сообщила в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Некоторое время назад истребители ВВС на основе данных разведки атаковали склады боеприпасов и штабы, используемые силами "Радван" и оружейным подразделением террористической организации "Хезболлах" в районе Эль-Кусайр в Сирии", - говорится в сообщении.Израильские военные пояснили, что в последние месяцы ЦАХАЛ наносит удары с целью пресечь контрабанду иранского оружия через сирийскую территорию в Ливан.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, израиль, сирия, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Сирия, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль заявил об атаке на штаб-квартиру подразделения "Хезболлы" в Сирии

ЦАХАЛ: ВВС Израиля атаковали склады и штабы элитного подразделения "Хезболлы"

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. ВВС Израиля атаковали оружейные склады и штаб-квартиру элитного спецподразделения "Радван" в составе движения "Хезболлах" на западе Сирии, сообщила в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Некоторое время назад истребители ВВС на основе данных разведки атаковали склады боеприпасов и штабы, используемые силами "Радван" и оружейным подразделением террористической организации "Хезболлах" в районе Эль-Кусайр в Сирии", - говорится в сообщении.
Израильские военные пояснили, что в последние месяцы ЦАХАЛ наносит удары с целью пресечь контрабанду иранского оружия через сирийскую территорию в Ливан.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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В миреИзраильСирияХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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