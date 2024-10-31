https://ria.ru/20241031/izrail-1981169326.html
Израиль заявил об атаке на штаб-квартиру подразделения "Хезболлы" в Сирии
Израиль заявил об атаке на штаб-квартиру подразделения "Хезболлы" в Сирии - РИА Новости, 31.10.2024
Израиль заявил об атаке на штаб-квартиру подразделения "Хезболлы" в Сирии
ВВС Израиля атаковали оружейные склады и штаб-квартиру элитного спецподразделения "Радван" в составе движения "Хезболлах" на западе Сирии, сообщила в четверг... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T15:44
2024-10-31T15:44
2024-10-31T16:03
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. ВВС Израиля атаковали оружейные склады и штаб-квартиру элитного спецподразделения "Радван" в составе движения "Хезболлах" на западе Сирии, сообщила в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Некоторое время назад истребители ВВС на основе данных разведки атаковали склады боеприпасов и штабы, используемые силами "Радван" и оружейным подразделением террористической организации "Хезболлах" в районе Эль-Кусайр в Сирии", - говорится в сообщении.Израильские военные пояснили, что в последние месяцы ЦАХАЛ наносит удары с целью пресечь контрабанду иранского оружия через сирийскую территорию в Ливан.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сирия, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Сирия, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль заявил об атаке на штаб-квартиру подразделения "Хезболлы" в Сирии
ЦАХАЛ: ВВС Израиля атаковали склады и штабы элитного подразделения "Хезболлы"