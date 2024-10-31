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"Хезболла" выпустила около 60 снарядов по территории Израиля за сутки
"Хезболла" выпустила около 60 снарядов по территории Израиля за сутки - РИА Новости, 31.10.2024
"Хезболла" выпустила около 60 снарядов по территории Израиля за сутки
Ливанское движение "Хезболла" выпустило около 60 снарядов по территории Израиля за сутки, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T02:58
2024-10-31T02:58
2024-10-31T03:20
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" выпустило около 60 снарядов по территории Израиля за сутки, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "За прошедшие сутки (среда) около 60 снарядов, которые были выпущены "Хезболлах", попали на территорию Израиля из Ливана", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" выпустила около 60 снарядов по территории Израиля за сутки
ЦАХАЛ: "Хезболла" выпустила около 60 снарядов по территории Израиля за сутки