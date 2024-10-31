https://ria.ru/20241031/izrail-1981030206.html

"Хезболла" выпустила около 60 снарядов по территории Израиля за сутки

"Хезболла" выпустила около 60 снарядов по территории Израиля за сутки - РИА Новости, 31.10.2024

"Хезболла" выпустила около 60 снарядов по территории Израиля за сутки

Ливанское движение "Хезболла" выпустило около 60 снарядов по территории Израиля за сутки, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T02:58

2024-10-31T02:58

2024-10-31T03:20

в мире

израиль

ливан

хезболла

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979599744_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_259ee9f56c32eb1f0311a14e7a70c856.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" выпустило около 60 снарядов по территории Израиля за сутки, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "За прошедшие сутки (среда) около 60 снарядов, которые были выпущены "Хезболлах", попали на территорию Израиля из Ливана", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241008/tsakhal-1977073136.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024