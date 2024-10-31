https://ria.ru/20241031/istoricheskiyvystavka-1980939678.html

Исторический музей представил выставку о традициях ювелирного дела России

Исторический музей представил выставку о традициях ювелирного дела России - РИА Новости, 31.10.2024

Исторический музей представил выставку о традициях ювелирного дела России

Государственный Исторический музей представил выставку о многонациональных российских традициях ювелирного дела "Россия – Любовь моя! Искусство ювелиров России. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T10:36

2024-10-31T10:36

2024-10-31T10:36

музейные маршруты россии

исторический музей

ольга любимова

карл фаберже (петер карл густавович фаберже)

россия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Государственный Исторический музей представил выставку о многонациональных российских традициях ювелирного дела "Россия – Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX–XXI век", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ."В Государственном историческом музее стартовал выставочный проект "Россия – Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX–XXI век", организованный совместно с Гохраном России", - рассказали в пресс-службе.Особый раздел выставки составляют редчайшие предметы ювелирного искусства второй половины XIX – начала XX века. Это творения выдающихся ювелиров Карла Фаберже, Леонида Татищева, Вильгельма Адлера, Андрея Вильгельма Векмана, работы которых на протяжении многих лет являются эталонами высочайшего ювелирного мастерства. Находясь в едином экспозиционном пространстве с произведениями мастеров XXI столетия, они демонстрируют связь разных эпох художественной жизни России.Кроме того, экспозиция представляет минералогические природные образования золота, серебра и платины, изумрудов и алмазов, большая часть которых ранее не выставлялась. Среди них – необычные скульптурные самородки и именные алмазы из Алмазного фонда Гохрана России.Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что представленные на выставке работы показывают все многообразие ювелирных изделий и украшений разных регионов России, знакомят с различными техниками изготовления и вариантами использования драгоценных металлов и камней."Благодарю коллектив Гохрана России и авторов, представивших свои работы, за вклад в сохранение и приумножение наших культурных традиций, популяризацию творчества современного авторского искусства и укрепление единого культурного пространства России", – сказала глава ведомства, слова которой цитирует пресс-служба.В свою очередь директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры РФ Елена Харламова подчеркнула, что на выставке собраны произведения, созданные талантливыми ювелирами со всех уголков России, в том числе авторами из новых регионов России.По ее словам, такая широкая география показывает величие отечественного наследия, самобытную красоту изделий из каждого региона, богатство ювелирных традиций и многообразие техник, которые бережно сохраняют и развивают мастера.

https://ria.ru/20240813/vystavka-1965975879.html

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исторический музей, ольга любимова, карл фаберже (петер карл густавович фаберже), россия