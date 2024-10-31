Исторический музей представил выставку о традициях ювелирного дела России
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ Выставка "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век"
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Государственный Исторический музей представил выставку о многонациональных российских традициях ювелирного дела "Россия – Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX–XXI век", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ.
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"В Государственном историческом музее стартовал выставочный проект "Россия – Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX–XXI век", организованный совместно с Гохраном России", - рассказали в пресс-службе.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБрошь "Камелия" на открытии выставки "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век" в Историческом музее в Москве.
Брошь "Камелия" на открытии выставки "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век" в Историческом музее в Москве.
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСерьги на открытии выставки "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век" в Историческом музее в Москве.
Серьги на открытии выставки "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век" в Историческом музее в Москве.
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Брошь "Камелия" на открытии выставки "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век" в Историческом музее в Москве.
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Серьги на открытии выставки "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век" в Историческом музее в Москве.
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Особый раздел выставки составляют редчайшие предметы ювелирного искусства второй половины XIX – начала XX века. Это творения выдающихся ювелиров Карла Фаберже, Леонида Татищева, Вильгельма Адлера, Андрея Вильгельма Векмана, работы которых на протяжении многих лет являются эталонами высочайшего ювелирного мастерства. Находясь в едином экспозиционном пространстве с произведениями мастеров XXI столетия, они демонстрируют связь разных эпох художественной жизни России.
Кроме того, экспозиция представляет минералогические природные образования золота, серебра и платины, изумрудов и алмазов, большая часть которых ранее не выставлялась. Среди них – необычные скульптурные самородки и именные алмазы из Алмазного фонда Гохрана России.
Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что представленные на выставке работы показывают все многообразие ювелирных изделий и украшений разных регионов России, знакомят с различными техниками изготовления и вариантами использования драгоценных металлов и камней.
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ Выставка "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век"
Выставка "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век"
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКольцо "Мята" на открытии выставки "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век" в Историческом музее в Москве.
Кольцо "Мята" на открытии выставки "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век" в Историческом музее в Москве.
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© Фото : пресс-служба ГИМаВыставка "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век"
Выставка "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век"
© Фото : пресс-служба ГИМа
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Выставка "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век"
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
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Кольцо "Мята" на открытии выставки "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век" в Историческом музее в Москве.
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Выставка "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век"
© Фото : пресс-служба ГИМа
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"Благодарю коллектив Гохрана России и авторов, представивших свои работы, за вклад в сохранение и приумножение наших культурных традиций, популяризацию творчества современного авторского искусства и укрепление единого культурного пространства России", – сказала глава ведомства, слова которой цитирует пресс-служба.
В свою очередь директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры РФ Елена Харламова подчеркнула, что на выставке собраны произведения, созданные талантливыми ювелирами со всех уголков России, в том числе авторами из новых регионов России.
По ее словам, такая широкая география показывает величие отечественного наследия, самобытную красоту изделий из каждого региона, богатство ювелирных традиций и многообразие техник, которые бережно сохраняют и развивают мастера.
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