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Исторический музей представил выставку о традициях ювелирного дела России - РИА Новости, 31.10.2024
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Музейные маршруты России
 
10:36 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/istoricheskiyvystavka-1980939678.html
Исторический музей представил выставку о традициях ювелирного дела России
Исторический музей представил выставку о традициях ювелирного дела России - РИА Новости, 31.10.2024
Исторический музей представил выставку о традициях ювелирного дела России
Государственный Исторический музей представил выставку о многонациональных российских традициях ювелирного дела "Россия – Любовь моя! Искусство ювелиров России. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:36
2024-10-31T10:36
музейные маршруты россии
исторический музей
ольга любимова
карл фаберже (петер карл густавович фаберже)
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Государственный Исторический музей представил выставку о многонациональных российских традициях ювелирного дела "Россия – Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX–XXI век", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ.&quot;В Государственном историческом музее стартовал выставочный проект &quot;Россия – Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX–XXI век&quot;, организованный совместно с Гохраном России&quot;, - рассказали в пресс-службе.Особый раздел выставки составляют редчайшие предметы ювелирного искусства второй половины XIX – начала XX века. Это творения выдающихся ювелиров Карла Фаберже, Леонида Татищева, Вильгельма Адлера, Андрея Вильгельма Векмана, работы которых на протяжении многих лет являются эталонами высочайшего ювелирного мастерства. Находясь в едином экспозиционном пространстве с произведениями мастеров XXI столетия, они демонстрируют связь разных эпох художественной жизни России.Кроме того, экспозиция представляет минералогические природные образования золота, серебра и платины, изумрудов и алмазов, большая часть которых ранее не выставлялась. Среди них – необычные скульптурные самородки и именные алмазы из Алмазного фонда Гохрана России.Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что представленные на выставке работы показывают все многообразие ювелирных изделий и украшений разных регионов России, знакомят с различными техниками изготовления и вариантами использования драгоценных металлов и камней.&quot;Благодарю коллектив Гохрана России и авторов, представивших свои работы, за вклад в сохранение и приумножение наших культурных традиций, популяризацию творчества современного авторского искусства и укрепление единого культурного пространства России&quot;, – сказала глава ведомства, слова которой цитирует пресс-служба.В свою очередь директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры РФ Елена Харламова подчеркнула, что на выставке собраны произведения, созданные талантливыми ювелирами со всех уголков России, в том числе авторами из новых регионов России.По ее словам, такая широкая география показывает величие отечественного наследия, самобытную красоту изделий из каждого региона, богатство ювелирных традиций и многообразие техник, которые бережно сохраняют и развивают мастера.
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исторический музей, ольга любимова, карл фаберже (петер карл густавович фаберже), россия
Музейные маршруты России, Исторический музей, Ольга Любимова, Карл Фаберже (Петер Карл Густавович Фаберже), Россия

Исторический музей представил выставку о традициях ювелирного дела России

© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ Выставка "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век"
Выставка Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Государственный Исторический музей представил выставку о многонациональных российских традициях ювелирного дела "Россия – Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX–XXI век", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ.
«

"В Государственном историческом музее стартовал выставочный проект "Россия – Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX–XXI век", организованный совместно с Гохраном России", - рассказали в пресс-службе.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБрошь "Камелия" на открытии выставки "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век" в Историческом музее в Москве.
Брошь Камелия на открытии выставки Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век в Историческом музее в Москве
Брошь "Камелия" на открытии выставки "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век" в Историческом музее в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 2
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСерьги на открытии выставки "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век" в Историческом музее в Москве.
Серьги на открытии выставки Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век в Историческом музее в Москве
Серьги на открытии выставки "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век" в Историческом музее в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 2
Брошь "Камелия" на открытии выставки "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век" в Историческом музее в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 2
Серьги на открытии выставки "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век" в Историческом музее в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 2
Особый раздел выставки составляют редчайшие предметы ювелирного искусства второй половины XIX – начала XX века. Это творения выдающихся ювелиров Карла Фаберже, Леонида Татищева, Вильгельма Адлера, Андрея Вильгельма Векмана, работы которых на протяжении многих лет являются эталонами высочайшего ювелирного мастерства. Находясь в едином экспозиционном пространстве с произведениями мастеров XXI столетия, они демонстрируют связь разных эпох художественной жизни России.
Кроме того, экспозиция представляет минералогические природные образования золота, серебра и платины, изумрудов и алмазов, большая часть которых ранее не выставлялась. Среди них – необычные скульптурные самородки и именные алмазы из Алмазного фонда Гохрана России.
Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что представленные на выставке работы показывают все многообразие ювелирных изделий и украшений разных регионов России, знакомят с различными техниками изготовления и вариантами использования драгоценных металлов и камней.
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ Выставка "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век"
Выставка Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век
Выставка "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век"
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
1 из 3
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКольцо "Мята" на открытии выставки "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век" в Историческом музее в Москве.
Кольцо Мята на открытии выставки Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век в Историческом музее в Москве
Кольцо "Мята" на открытии выставки "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век" в Историческом музее в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 3
© Фото : пресс-служба ГИМаВыставка "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век"
Выставка Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век
Выставка "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век"
© Фото : пресс-служба ГИМа
3 из 3
Выставка "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век"
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
1 из 3
Кольцо "Мята" на открытии выставки "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век" в Историческом музее в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 3
Выставка "Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век"
© Фото : пресс-служба ГИМа
3 из 3
«

"Благодарю коллектив Гохрана России и авторов, представивших свои работы, за вклад в сохранение и приумножение наших культурных традиций, популяризацию творчества современного авторского искусства и укрепление единого культурного пространства России", – сказала глава ведомства, слова которой цитирует пресс-служба.

В свою очередь директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры РФ Елена Харламова подчеркнула, что на выставке собраны произведения, созданные талантливыми ювелирами со всех уголков России, в том числе авторами из новых регионов России.
По ее словам, такая широкая география показывает величие отечественного наследия, самобытную красоту изделий из каждого региона, богатство ювелирных традиций и многообразие техник, которые бережно сохраняют и развивают мастера.
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Патриарх Кирилл открыл в ГИМ выставку о Новодевичьем монастыре
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Музейные маршруты РоссииИсторический музейОльга ЛюбимоваКарл Фаберже (Петер Карл Густавович Фаберже)Россия
 
 
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