https://ria.ru/20241031/ispaniya-1981178111.html

Пострадавшие от наводнения испанцы хотят подать в суд на работодателей

Пострадавшие от наводнения испанцы хотят подать в суд на работодателей - РИА Новости, 31.10.2024

Пострадавшие от наводнения испанцы хотят подать в суд на работодателей

Жители пострадавших от наводнения районов Испании собираются подать в суд на работодателей, которые заставили людей выйти на работу, несмотря на предупреждение... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T16:21

2024-10-31T16:21

2024-10-31T17:19

в мире

валенсия (область)

испания

россия

наводнения в испании

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МАДРИД, 31 окт - РИА Новости. Жители пострадавших от наводнения районов Испании собираются подать в суд на работодателей, которые заставили людей выйти на работу, несмотря на предупреждение о надвигающемся ливне, рассказала в четверг РИА Новости испанка Джоана Солер. "Сейчас жители Валенсии, которые оказались в аналогичной ситуации из-за требований работодателей, объединились, чтобы подать коллективную жалобу", - сказала она. У самой Солер в беде оказался брат, который работает в крупной сети быстрого питания. "Мы все получили уведомление о буре, но начальник брата всё равно настоял, чтобы он пришёл на смену. И вот теперь он чуть не поплатился жизнью за это," — рассказала собеседница агентства. По её словам, молодой человек не смог проехать обратно на велосипеде и провел несколько часов посереди затопленной дороги. "Это неприемлемо, особенно в ситуации, когда власти объявляют о чрезвычайной опасности," - добавила она. На страницу в одной из соцсетей, где объединились желающие поддержать жалобу, уже подписались более 4,5 тысяч человек, сообщила женщина. "Люди делятся своими историями и опытом, как работодатели игнорировали их безопасность в этот критический момент. Мы хотим, чтобы наши голоса были услышаны и чтобы такие ситуации больше не повторялись", - рассказала она. Ситуация остаётся сложной: наводнения в Валенсии серьёзно повлияли на дорожную инфраструктуру, власти закрыли десятки дорог, а восстановительные работы могут занять несколько дней. Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям страны развернуло более 1 тысячи военнослужащих в провинции Валенсия, чтобы совместно с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии бороться с последствиями ливней. Ранее сообщалось, что в результате наводнения погибло как минимум 95 человек, 92 из них - в автономном сообществе Валенсия. Как сообщили в среду РИА Новости в генконсульстве России в Барселоне, диппредставительство не располагает данными о россиянах, пострадавших в результате наводнений и ливней в Испании. Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений.

https://ria.ru/20240916/evropa-1972955762.html

https://ria.ru/20240927/angliya-1975180139.html

https://ria.ru/20241030/ispanija-1980996581.html

https://ria.ru/20241031/navodnenie-1981167141.html

валенсия (область)

испания

россия

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в мире, валенсия (область), испания, россия, наводнения в испании