https://ria.ru/20241031/iran-1981239298.html

В Иране прошел литературный вечер, посвященный творчеству Достоевского

В Иране прошел литературный вечер, посвященный творчеству Достоевского - РИА Новости, 31.10.2024

В Иране прошел литературный вечер, посвященный творчеству Достоевского

Федор Достоевский - самый популярный в Иране российский писатель, литературный вечер, посвященный его произведениям и организованный Россотрудничеством в... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T20:58

2024-10-31T20:58

2024-10-31T22:00

иран

тегеран (город)

федор достоевский

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

в мире

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ТЕГЕРАН, 31 окт – РИА Новости. Федор Достоевский - самый популярный в Иране российский писатель, литературный вечер, посвященный его произведениям и организованный Россотрудничеством в Тегеране, впервые прошел в иранской столице, рассказала РИА Новости руководитель представительства Россотрудничества в Иране Лилия Панькина. "Достоевский, наверное, единственный российский писатель, почти все творческое наследие которого полностью переведено на персидский язык. Он занимает в Иране первое место по популярности, за ним идут Чехов и другие поэты и писатели", - сказала Панькина. Программа мероприятия, приуроченного ко дню рождения писателя - 11 ноября (30 октября по старому стилю), включала в себя лекцию о биографии Достоевского, истории создания его произведений и их сюжетах и проведение выставки Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля "Достоевский среди своих героев", в ходе которой присутствующим были показаны иллюстрации русских и советских художников XX-XXI веков к романам "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы", "Братья Карамазовы", а также серии портретов Федора Достоевского. Кроме того организаторы провели для участников викторину на знание жизни и творчества писателя, по результатам которой вручили победителям призы. По словам Панькиной, участие в мероприятии приняли более 100 человек, при этом интерес проявили гораздо больше людей, однако по причине отсутствия в Иране Русского дома мероприятие проводилось в одном из тегеранских кафе, помещение которого не могло вместить всех желающих. Участниками вечера стали иранские студенты, изучающие русский язык, выпускники иранских вузов, обучавшиеся по специальности "русский язык", российские студенты, проходящие обучение в Иране, любители русской литературы, переводчики и представители издательств. Панькина подчеркнула, что неформальная обстановка, в которой проводилась встреча, была призвана сблизить между собой студентов-русистов, подарить им идеи для образования сообществ, в которых они могли бы обсуждать русскую литературу и делиться своими впечатлениями от ее прочтения. Россотрудничество в Иране планирует продолжать проведение литературных вечеров: в декабре пройдет две встречи, посвященные А.С. Пушкину - одна из них будет проводиться в связи с 225-летием поэта, другая будет связана с обсуждением театральных постановок по мотивам произведений Пушкина. Проведение литературных вечеров на регулярной основе напрямую зависит от открытия Русского дома: наличие постоянного помещения позволит проводить более масштабные мероприятия и приглашать на них большее число участников, отмечает представитель Россотрудничества в Иране.

https://ria.ru/20240914/iran-1972685671.html

https://ria.ru/20240930/rossija-1975524844.html

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иран, тегеран (город), федор достоевский, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире