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Посол рассказал об отношениях России и Ирана - РИА Новости, 31.10.2024
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05:41 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/iran-1981037134.html
Посол рассказал об отношениях России и Ирана
Посол рассказал об отношениях России и Ирана - РИА Новости, 31.10.2024
Посол рассказал об отношениях России и Ирана
Отношения Тегерана и Москвы строятся на принципах соседства и общих подходов к вопросам политики, они улучшаются каждый день, а близость между странами растет,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T05:41
2024-10-31T05:41
иран
россия
казем джалали
владимир путин
масуд пезешкиан
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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ТЕГЕРАН, 31 окт – РИА Новости. Отношения Тегерана и Москвы строятся на принципах соседства и общих подходов к вопросам политики, они улучшаются каждый день, а близость между странами растет, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали. "Отношения Исламской Республики Иран и России стоят на двух прочных основах. Одна их них – соседство двух стран… Вторая – общие подходы двух стран в сфере политических вопросов, что связано главным образом с противостоянием однополярности и борьбой с терроризмом, а также существующим взглядом на международные и региональные проблемы, что обусловило большее сближение двух стран. На этом основании наши отношения день ото дня улучшаются, и, естественно, близость между двумя странами с каждым днем становится больше, и мы расширяем наши отношения в различных сферах", – сказал Джалали. Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В СМИ появлялись сообщения, что документ может быть подписан в ходе саммита БРИКС в Казани, но президенты Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе беседы в Туркменистане договорились о том, что документ будет подписан во время отдельного визита президента Ирана в РФ. На этой неделе официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил в ходе еженедельной пресс-конференции, что стороны "совещаются, чтобы выбрать подходящее время".
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иран, россия, казем джалали, владимир путин, масуд пезешкиан, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Иран, Россия, Казем Джалали, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Посол рассказал об отношениях России и Ирана

Посол Джалали: отношения Тегерана и Москвы строятся на принципах соседства

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПосол Ирана в Москве Казем Джалали
Посол Ирана в Москве Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Посол Ирана в Москве Казем Джалали. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 31 окт – РИА Новости. Отношения Тегерана и Москвы строятся на принципах соседства и общих подходов к вопросам политики, они улучшаются каждый день, а близость между странами растет, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.
"Отношения Исламской Республики Иран и России стоят на двух прочных основах. Одна их них – соседство двух стран… Вторая – общие подходы двух стран в сфере политических вопросов, что связано главным образом с противостоянием однополярности и борьбой с терроризмом, а также существующим взглядом на международные и региональные проблемы, что обусловило большее сближение двух стран. На этом основании наши отношения день ото дня улучшаются, и, естественно, близость между двумя странами с каждым днем становится больше, и мы расширяем наши отношения в различных сферах", – сказал Джалали.
Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В СМИ появлялись сообщения, что документ может быть подписан в ходе саммита БРИКС в Казани, но президенты Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе беседы в Туркменистане договорились о том, что документ будет подписан во время отдельного визита президента Ирана в РФ. На этой неделе официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил в ходе еженедельной пресс-конференции, что стороны "совещаются, чтобы выбрать подходящее время".
Посол Ирана в России Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Иран обеспокоен вмешательством западных стран в дела региона, заявил посол
Вчера, 04:27
 
ИранРоссияКазем ДжалалиВладимир ПутинМасуд ПезешкианБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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