https://ria.ru/20241031/iran-1981037134.html

Посол рассказал об отношениях России и Ирана

Посол рассказал об отношениях России и Ирана - РИА Новости, 31.10.2024

Посол рассказал об отношениях России и Ирана

Отношения Тегерана и Москвы строятся на принципах соседства и общих подходов к вопросам политики, они улучшаются каждый день, а близость между странами растет,... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T05:41

2024-10-31T05:41

2024-10-31T05:41

иран

россия

казем джалали

владимир путин

масуд пезешкиан

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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ТЕГЕРАН, 31 окт – РИА Новости. Отношения Тегерана и Москвы строятся на принципах соседства и общих подходов к вопросам политики, они улучшаются каждый день, а близость между странами растет, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали. "Отношения Исламской Республики Иран и России стоят на двух прочных основах. Одна их них – соседство двух стран… Вторая – общие подходы двух стран в сфере политических вопросов, что связано главным образом с противостоянием однополярности и борьбой с терроризмом, а также существующим взглядом на международные и региональные проблемы, что обусловило большее сближение двух стран. На этом основании наши отношения день ото дня улучшаются, и, естественно, близость между двумя странами с каждым днем становится больше, и мы расширяем наши отношения в различных сферах", – сказал Джалали. Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В СМИ появлялись сообщения, что документ может быть подписан в ходе саммита БРИКС в Казани, но президенты Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе беседы в Туркменистане договорились о том, что документ будет подписан во время отдельного визита президента Ирана в РФ. На этой неделе официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил в ходе еженедельной пресс-конференции, что стороны "совещаются, чтобы выбрать подходящее время".

https://ria.ru/20241031/iran-1981033749.html

иран

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иран, россия, казем джалали, владимир путин, масуд пезешкиан, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году