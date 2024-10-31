https://ria.ru/20241031/innovatsii-1981223521.html

Фонд инноваций Кубани: не повторить зарубежный аналог, а превзойти его

Фонд инноваций Кубани: не повторить зарубежный аналог, а превзойти его - РИА Новости, 31.10.2024

Фонд инноваций Кубани: не повторить зарубежный аналог, а превзойти его

Исполнительный директор Фонда развития инноваций Краснодарского края Ольга Лукашева рассказала РИА Новости об уникальных проектах кубанских разработчиков,... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T19:20

2024-10-31T19:20

2024-10-31T19:20

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технологии

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. Исполнительный директор Фонда развития инноваций Краснодарского края Ольга Лукашева рассказала РИА Новости об уникальных проектах кубанских разработчиков, включая те продукты, которые сначала импортозаместили, а затем и превзошли зарубежный аналог. "За три года работы Фонда было оказано более 10,2 тысячи услуг субъектам инновационной деятельности края. И это не просто цифра. За ней стоит огромная работа по популяризации господдержки инноваторов нашего региона практически с нуля", - рассказывает Ольга Лукашева. По ее словам, за три года более двух тысяч предпринимателей воспользовались услугами Фонда, и при этом количество предпринимателей среди получателей поддержки увеличилось в два раза - сравнивая первый и третий год работы. Это показатель того, что бизнес все больше интересуется инновациями. Примеры уникальных проектов, которым сегодня помогает Фонд "Особый фокус внимания сегодня на проекты в сфере электроники. Разработчики и производители в этом направлении не только ускоренно работают в сфере импортозамещения, но и движутся в направлении технологического суверенитета нашей страны", - отмечает Лукашева. Так Фонд помог привлечь грантовое финансирование производителям электроприводов для раздвижных дверей, которые не только замещают то, что раньше покупалось у иностранных компаний, а делают этот механизм более совершенным. В данном случае увеличивается ресурс электропривода, а значит и в несколько раз период его работы до ремонта. Новое решение уже тестируется, и параллельно инноваторы приняли решение о выходе на рынок медицинских раздвижных дверей хирургических операционных блоков. "По сути в освободившихся нишах наши разработчики создают продукты более конкурентоспособные, чем аналоги, которые ранее занимали эти ниши", - отметила собеседница агентства. Также Ольга приводит в пример проекты, которые реализуются в рамках акселерационной программы "Стартап как диплом" - уникальной межвузовской программы даже на федеральном уровне. В рамках которого в один акселератор собираются проекты будущих выпускников вузов, которые решили защитить командой не классический диплом, а свой стартап. Таким образом, научно-технический потенциал вузов подводится к рыночным нишам. Выпускников учат, используя научно-технологический задел вуза, доточить продукт до этого рынка". "Так у нас в регионе есть своя проблематика, связанная с заиливанием водоемов. Этот ил уже извлекают, но что с ним делать дальше? У нас ребята в рамках "Стартап как диплом" разработали и протестировали технологию производства и внесения удобрений, в основе которых лежит как раз илистая масса, которую достают из этих водоемов. Теперь расчистка - равно получение сырья для производства удобрения. При этом тестирования показали улучшение урожайности до 30% на отдельных культурах", - рассказала Ольга Лукашева. Выход на международный рынок У Фонда уже есть практика выхода сопровождаемых проектов на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. Это цифровой проект для комплексной застройки, который позволяет в 3D-пространстве увидеть полный цифровой двойник будущего жилого комплекса в тот момент, когда этот комплекс будет достроен, и когда потенциальный покупатель станет собственником определенной квартиры. Например, он сможет увидеть парк или расположение бассейна. Увидеть, как на море заходит солнце, и убедиться, что этот вид не перекрывается другим зданием. При этом разработчики создали решение и для детей, которые приходят с родителями, чтобы выбрать квартиру – они смогут проехать на симуляторе по всему жилому комплексу, выйти и посмотреть, какая там детская площадка. Анонсирование новых мер поддержки бизнеса и инноваторов Кубани "Уклон у нас будет идти на малые технологичные компании. Поэтому в новом цикле обновленной воронки инновационных стартапов у нас появятся отдельные треки в акселераторах для тех, кто хочет стать малой технологической компанией (МТК). Мы поможем им упаковать бизнес для получения статуса МТК. И также будет отдельный трек для тех компаний, который уже имеют этот статус для того, чтобы они смогли еще больше масштабироваться и выйти на новые рынки", - анонсирует Лукашева. Также в рамках акселераторов, проводимого в рамках проекта Воронка инновационных стартапов, появятся профильные эксперты, которые будут работать с командой. Например, если возникнет необходимость экспортной ориентации, Фонд интегрирует эксперта по экспорту для того, чтобы проработать рынок, который заинтересовал эту компанию в рамках прохождения акселератора. Также на базе Фонда планируется организовать школу инвесторов. "Это совершенно новая история. Сейчас мы ждем, когда сформируется чуть большее количество потенциальных инвесторов. Это будет обучение основным азам венчурного инвестирования. Полный цикл компетенций: экспертиза, заключение договоров, поиск проектов, различные формы венчурного инвестирования и так далее", - прокомментировала Ольга. По ее словам, школу венчурного инвестора планируется запустить уже весной 2025 года.

https://ria.ru/20241026/kuban-1980197767.html

https://ria.ru/20241024/vospitanie-1979887158.html

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поддержка бизнеса , технологии, краснодарский край