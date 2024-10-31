Рейтинг@Mail.ru
Нафтогаз запросила арест госимущества России в США и Британии - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 31.10.2024 (обновлено: 15:22 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/imuschestvo-1981158437.html
Нафтогаз запросила арест госимущества России в США и Британии
Нафтогаз запросила арест госимущества России в США и Британии - РИА Новости, 31.10.2024
Нафтогаз запросила арест госимущества России в США и Британии
Украинская энергокомпания "Нафтогаз" направила запросы об аресте российского государственного имущества в США и Великобританию, сообщила финской газете... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T15:13
2024-10-31T15:22
россия
финляндия
хельсинки
дмитрий песков
мария захарова
владимир путин
нафтогаз украины
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742879769_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_b6a72f6485c9d2de118f23bb07f11686.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинская энергокомпания "Нафтогаз" направила запросы об аресте российского государственного имущества в США и Великобританию, сообщила финской газете Ilta-Sanomat представитель компании Владислава Смолинска.Ранее служба судебных приставов Финляндии ввела ограничительные меры в отношение более 40 объектов в собственности России. По оценкам службы, стоимость арестованного имущества составляет около 38 миллионов евро. Как заявили РИА Новости в посольстве РФ в Хельсинки, половина этих объектов является дипломатической недвижимостью и обладает иммунитетом в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях. Посольство направило ноту в финский МИД с выражением решительного протеста против этих действий и рассчитывает, что решение службы будет пересмотрено. "Украинская компания направила аналогичный запрос о наложении ареста не только в Финляндию, но и в другие страны, где, по мнению компании, находится российское государственное имущество. По данным "Нафтогаза", помимо Финляндии, ходатайства о наложении ареста (на имущество РФ - ред.) были поданы также в Великобританию и США", - говорится в материале издания. По словам Смолинской, полный список стран, куда были направлены запросы, не разглашается. Она также заявила изданию, что компания не вступала в прямой контакт с властями Финляндии по поводу запроса о наложении ареста. Ограничительные меры в отношении российской недвижимости приняты в соответствии с решением Окружного суда Хельсинки по иску украинских энергокомпаний, включая "Нафтогаз Украины". Суд 13 августа постановил заморозить российские активы более чем на 4 миллиарда долларов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что официальные уведомления о наложении Хельсинки ограничений на объекты России не поступали российской стороне, правовая оценка будет дана после разъяснения ситуации со стороны финских властей по запросу Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет оспаривать в судебном порядке арест российских объектов недвижимости и задействует все правовые механизмы для защиты своих интересов В апреле 2023 года глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России проанализируют это решение. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20241029/finlyandiya-1980725201.html
https://ria.ru/20241031/finlyandiya-1981110111.html
https://ria.ru/20241029/isk-1980782784.html
россия
финляндия
хельсинки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742879769_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e038d2c185b6c697f8325c5166582f3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, финляндия, хельсинки, дмитрий песков, мария захарова, владимир путин, нафтогаз украины, оон, в мире
Россия, Финляндия, Хельсинки, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Владимир Путин, Нафтогаз Украины, ООН, В мире
Нафтогаз запросила арест госимущества России в США и Британии

Ilta-Sanomat: украинская "Нафтогаз" запросила арест госимущества России в США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины"
Табличка на здании национальной акционерной компании Нафтогаз-Украины - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинская энергокомпания "Нафтогаз" направила запросы об аресте российского государственного имущества в США и Великобританию, сообщила финской газете Ilta-Sanomat представитель компании Владислава Смолинска.
Ранее служба судебных приставов Финляндии ввела ограничительные меры в отношение более 40 объектов в собственности России. По оценкам службы, стоимость арестованного имущества составляет около 38 миллионов евро. Как заявили РИА Новости в посольстве РФ в Хельсинки, половина этих объектов является дипломатической недвижимостью и обладает иммунитетом в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях. Посольство направило ноту в финский МИД с выражением решительного протеста против этих действий и рассчитывает, что решение службы будет пересмотрено.
Вид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
"Нафтогаз" оценил стоимость арестованного российского имущества в Финляндии
29 октября, 15:46
"Украинская компания направила аналогичный запрос о наложении ареста не только в Финляндию, но и в другие страны, где, по мнению компании, находится российское государственное имущество. По данным "Нафтогаза", помимо Финляндии, ходатайства о наложении ареста (на имущество РФ - ред.) были поданы также в Великобританию и США", - говорится в материале издания.
По словам Смолинской, полный список стран, куда были направлены запросы, не разглашается. Она также заявила изданию, что компания не вступала в прямой контакт с властями Финляндии по поводу запроса о наложении ареста.
Ограничительные меры в отношении российской недвижимости приняты в соответствии с решением Окружного суда Хельсинки по иску украинских энергокомпаний, включая "Нафтогаз Украины". Суд 13 августа постановил заморозить российские активы более чем на 4 миллиарда долларов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что официальные уведомления о наложении Хельсинки ограничений на объекты России не поступали российской стороне, правовая оценка будет дана после разъяснения ситуации со стороны финских властей по запросу Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет оспаривать в судебном порядке арест российских объектов недвижимости и задействует все правовые механизмы для защиты своих интересов
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Президент Финляндии прокомментировал арест российской недвижимости
Вчера, 12:30
В апреле 2023 года глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России проанализируют это решение.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вид на город Сало в Финляндии - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Иск об аресте российских активов в Финляндии подали украинские компании
29 октября, 19:10
 
РоссияФинляндияХельсинкиДмитрий ПесковМария ЗахароваВладимир ПутинНафтогаз УкраиныООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала