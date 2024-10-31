Нафтогаз запросила арест госимущества России в США и Британии
Ilta-Sanomat: украинская "Нафтогаз" запросила арест госимущества России в США
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины"
Табличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинская энергокомпания "Нафтогаз" направила запросы об аресте российского государственного имущества в США и Великобританию, сообщила финской газете Ilta-Sanomat представитель компании Владислава Смолинска.
Ранее служба судебных приставов Финляндии ввела ограничительные меры в отношение более 40 объектов в собственности России. По оценкам службы, стоимость арестованного имущества составляет около 38 миллионов евро. Как заявили РИА Новости в посольстве РФ в Хельсинки, половина этих объектов является дипломатической недвижимостью и обладает иммунитетом в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях. Посольство направило ноту в финский МИД с выражением решительного протеста против этих действий и рассчитывает, что решение службы будет пересмотрено.
"Украинская компания направила аналогичный запрос о наложении ареста не только в Финляндию, но и в другие страны, где, по мнению компании, находится российское государственное имущество. По данным "Нафтогаза", помимо Финляндии, ходатайства о наложении ареста (на имущество РФ - ред.) были поданы также в Великобританию и США", - говорится в материале издания.
По словам Смолинской, полный список стран, куда были направлены запросы, не разглашается. Она также заявила изданию, что компания не вступала в прямой контакт с властями Финляндии по поводу запроса о наложении ареста.
Ограничительные меры в отношении российской недвижимости приняты в соответствии с решением Окружного суда Хельсинки по иску украинских энергокомпаний, включая "Нафтогаз Украины". Суд 13 августа постановил заморозить российские активы более чем на 4 миллиарда долларов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что официальные уведомления о наложении Хельсинки ограничений на объекты России не поступали российской стороне, правовая оценка будет дана после разъяснения ситуации со стороны финских властей по запросу Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет оспаривать в судебном порядке арест российских объектов недвижимости и задействует все правовые механизмы для защиты своих интересов
В апреле 2023 года глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России проанализируют это решение.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".