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В РПЦ назвали хорошей идеей отмечать память апостола Луки вместо Хэллоуина - РИА Новости, 31.10.2024
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05:33 31.10.2024 (обновлено: 12:24 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/ieromonakh-1981036679.html
В РПЦ назвали хорошей идеей отмечать память апостола Луки вместо Хэллоуина
В РПЦ назвали хорошей идеей отмечать память апостола Луки вместо Хэллоуина - РИА Новости, 31.10.2024
В РПЦ назвали хорошей идеей отмечать память апостола Луки вместо Хэллоуина
Отмечать день памяти апостола Луки в день Хэллоуина вместо этого праздника – хорошая идея, сказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T05:33
2024-10-31T12:24
русская православная церковь
праздники
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Отмечать день памяти апостола Луки в день Хэллоуина вместо этого праздника – хорошая идея, сказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш). "Это правильная мысль в целом, но она гораздо шире, чем конкретный апостол Лука. Мы его понимаем, чтим, особенно мы его должны почитать в связи с тем, что Священное Писание Нового завета – это действительно сокровище. Хорошо напомнить людям, конечно, очень полезно и уместно, особенно в связи с контрастом между этой мутью, которая олицетворяется этим бесовским учреждением (Хэллоуином – Прим. ред.) и вот, пожалуйста, памятью апостола. И в более широком контексте стоит посмотреть на это: дальше происходит осознание того, что свободная воля человека решает здесь его судьбу", – сказал он РИА Новости. Хэллоуин приходится на 31 октября, этот светский праздник очень распространен в мире, однако заслужил неоднозначную репутацию из-за атрибутики, связанной с нечистой силой. Хэллоуин – первоначально кельтский дохристианский праздник, после в Римско-католической церкви в этот день стали отмечать навечерие (канун) Дня всех святых (от англ. All Hallows Eve). День всех святых приходится на 1 ноября соответственно. Кроме того, 31 октября в православии отмечается день памяти апостола и евангелиста Луки.
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русская православная церковь, праздники, православие
Русская православная церковь, Праздники, Православие
В РПЦ назвали хорошей идеей отмечать память апостола Луки вместо Хэллоуина

Иеромонах Макарий: это правильная мысль - отмечать память апостола Луки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДеталь фрески работы Андрея Рублева из композиции "Апостолы и ангелы"
Деталь фрески работы Андрея Рублева из композиции Апостолы и ангелы - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости
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Деталь фрески работы Андрея Рублева из композиции "Апостолы и ангелы". Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Отмечать день памяти апостола Луки в день Хэллоуина вместо этого праздника – хорошая идея, сказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).
"Это правильная мысль в целом, но она гораздо шире, чем конкретный апостол Лука. Мы его понимаем, чтим, особенно мы его должны почитать в связи с тем, что Священное Писание Нового завета – это действительно сокровище. Хорошо напомнить людям, конечно, очень полезно и уместно, особенно в связи с контрастом между этой мутью, которая олицетворяется этим бесовским учреждением (Хэллоуином – Прим. ред.) и вот, пожалуйста, памятью апостола. И в более широком контексте стоит посмотреть на это: дальше происходит осознание того, что свободная воля человека решает здесь его судьбу", – сказал он РИА Новости.
Хэллоуин приходится на 31 октября, этот светский праздник очень распространен в мире, однако заслужил неоднозначную репутацию из-за атрибутики, связанной с нечистой силой. Хэллоуин – первоначально кельтский дохристианский праздник, после в Римско-католической церкви в этот день стали отмечать навечерие (канун) Дня всех святых (от англ. All Hallows Eve). День всех святых приходится на 1 ноября соответственно.
Кроме того, 31 октября в православии отмечается день памяти апостола и евангелиста Луки.
Тамбов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.10.2018
Музей архиепископа Луки откроют в Тамбове в рамках Покровской ярмарки
4 октября 2018, 19:54
 
Русская православная церковьПраздникиПравославие
 
 
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