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В РПЦ назвали хорошей идеей отмечать память апостола Луки вместо Хэллоуина
В РПЦ назвали хорошей идеей отмечать память апостола Луки вместо Хэллоуина - РИА Новости, 31.10.2024
В РПЦ назвали хорошей идеей отмечать память апостола Луки вместо Хэллоуина
Отмечать день памяти апостола Луки в день Хэллоуина вместо этого праздника – хорошая идея, сказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T05:33
2024-10-31T05:33
2024-10-31T12:24
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Отмечать день памяти апостола Луки в день Хэллоуина вместо этого праздника – хорошая идея, сказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш). "Это правильная мысль в целом, но она гораздо шире, чем конкретный апостол Лука. Мы его понимаем, чтим, особенно мы его должны почитать в связи с тем, что Священное Писание Нового завета – это действительно сокровище. Хорошо напомнить людям, конечно, очень полезно и уместно, особенно в связи с контрастом между этой мутью, которая олицетворяется этим бесовским учреждением (Хэллоуином – Прим. ред.) и вот, пожалуйста, памятью апостола. И в более широком контексте стоит посмотреть на это: дальше происходит осознание того, что свободная воля человека решает здесь его судьбу", – сказал он РИА Новости. Хэллоуин приходится на 31 октября, этот светский праздник очень распространен в мире, однако заслужил неоднозначную репутацию из-за атрибутики, связанной с нечистой силой. Хэллоуин – первоначально кельтский дохристианский праздник, после в Римско-католической церкви в этот день стали отмечать навечерие (канун) Дня всех святых (от англ. All Hallows Eve). День всех святых приходится на 1 ноября соответственно. Кроме того, 31 октября в православии отмечается день памяти апостола и евангелиста Луки.
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русская православная церковь, праздники, православие
Русская православная церковь, Праздники, Православие
В РПЦ назвали хорошей идеей отмечать память апостола Луки вместо Хэллоуина
Иеромонах Макарий: это правильная мысль - отмечать память апостола Луки
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Отмечать день памяти апостола Луки в день Хэллоуина вместо этого праздника – хорошая идея, сказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).
"Это правильная мысль в целом, но она гораздо шире, чем конкретный апостол Лука. Мы его понимаем, чтим, особенно мы его должны почитать в связи с тем, что Священное Писание Нового завета – это действительно сокровище. Хорошо напомнить людям, конечно, очень полезно и уместно, особенно в связи с контрастом между этой мутью, которая олицетворяется этим бесовским учреждением (Хэллоуином – Прим. ред.) и вот, пожалуйста, памятью апостола. И в более широком контексте стоит посмотреть на это: дальше происходит осознание того, что свободная воля человека решает здесь его судьбу", – сказал он РИА Новости.
Хэллоуин приходится на 31 октября, этот светский праздник очень распространен в мире, однако заслужил неоднозначную репутацию из-за атрибутики, связанной с нечистой силой. Хэллоуин – первоначально кельтский дохристианский праздник, после в Римско-католической церкви в этот день стали отмечать навечерие (канун) Дня всех святых (от англ. All Hallows Eve). День всех святых приходится на 1 ноября соответственно.
Кроме того, 31 октября в православии отмечается день памяти апостола и евангелиста Луки.