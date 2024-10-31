https://ria.ru/20241031/ieromonakh-1981036679.html

В РПЦ назвали хорошей идеей отмечать память апостола Луки вместо Хэллоуина

В РПЦ назвали хорошей идеей отмечать память апостола Луки вместо Хэллоуина - РИА Новости, 31.10.2024

В РПЦ назвали хорошей идеей отмечать память апостола Луки вместо Хэллоуина

Отмечать день памяти апостола Луки в день Хэллоуина вместо этого праздника – хорошая идея, сказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T05:33

2024-10-31T05:33

2024-10-31T12:24

русская православная церковь

праздники

православие

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981107340_0:678:2047:1829_1920x0_80_0_0_966409a52fa7c789be428ee3a72cba41.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Отмечать день памяти апостола Луки в день Хэллоуина вместо этого праздника – хорошая идея, сказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш). "Это правильная мысль в целом, но она гораздо шире, чем конкретный апостол Лука. Мы его понимаем, чтим, особенно мы его должны почитать в связи с тем, что Священное Писание Нового завета – это действительно сокровище. Хорошо напомнить людям, конечно, очень полезно и уместно, особенно в связи с контрастом между этой мутью, которая олицетворяется этим бесовским учреждением (Хэллоуином – Прим. ред.) и вот, пожалуйста, памятью апостола. И в более широком контексте стоит посмотреть на это: дальше происходит осознание того, что свободная воля человека решает здесь его судьбу", – сказал он РИА Новости. Хэллоуин приходится на 31 октября, этот светский праздник очень распространен в мире, однако заслужил неоднозначную репутацию из-за атрибутики, связанной с нечистой силой. Хэллоуин – первоначально кельтский дохристианский праздник, после в Римско-католической церкви в этот день стали отмечать навечерие (канун) Дня всех святых (от англ. All Hallows Eve). День всех святых приходится на 1 ноября соответственно. Кроме того, 31 октября в православии отмечается день памяти апостола и евангелиста Луки.

https://ria.ru/20181004/1530015738.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

русская православная церковь, праздники, православие