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Процесс перезагрузки отношений с ЕС начнется скоро, заявил премьер Грузии

Процесс перезагрузки отношений с ЕС начнется скоро, заявил премьер Грузии - РИА Новости, 31.10.2024

Процесс перезагрузки отношений с ЕС начнется скоро, заявил премьер Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что процесс перезагрузки отношений с ЕС начнется через 2-3 месяца. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T22:54

2024-10-31T22:54

2024-10-31T23:27

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ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что процесс перезагрузки отношений с ЕС начнется через 2-3 месяца. "Мы все больше сближаемся к перезагрузке отношений (с ЕС - ред.). Наши выборы состоялись, будет укомплектовано новое правительство, пройдут выборы в США, война на Украине завершится… Как только все это закончится, после этого изменяться интересы и начнется перезагрузка отношений… Время ожидания - два-три месяца… Основная перезагрузка начнется со следующего квартала", - заявил премьер в эфире телекомпании "Имеди."

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