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Процесс перезагрузки отношений с ЕС начнется скоро, заявил премьер Грузии - РИА Новости, 31.10.2024
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22:54 31.10.2024 (обновлено: 23:27 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/gruziya-1981247869.html
Процесс перезагрузки отношений с ЕС начнется скоро, заявил премьер Грузии
Процесс перезагрузки отношений с ЕС начнется скоро, заявил премьер Грузии - РИА Новости, 31.10.2024
Процесс перезагрузки отношений с ЕС начнется скоро, заявил премьер Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что процесс перезагрузки отношений с ЕС начнется через 2-3 месяца. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T22:54
2024-10-31T23:27
в мире
грузия
сша
украина
ираклий кобахидзе
евросоюз
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что процесс перезагрузки отношений с ЕС начнется через 2-3 месяца. "Мы все больше сближаемся к перезагрузке отношений (с ЕС - ред.). Наши выборы состоялись, будет укомплектовано новое правительство, пройдут выборы в США, война на Украине завершится… Как только все это закончится, после этого изменяться интересы и начнется перезагрузка отношений… Время ожидания - два-три месяца… Основная перезагрузка начнется со следующего квартала", - заявил премьер в эфире телекомпании "Имеди."
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в мире, грузия, сша, украина, ираклий кобахидзе, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, США, Украина, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Процесс перезагрузки отношений с ЕС начнется скоро, заявил премьер Грузии

Премьер Грузии: процесс перезагрузки отношений с ЕС начнется через 2-3 месяца

© SputnikИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Sputnik
Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что процесс перезагрузки отношений с ЕС начнется через 2-3 месяца.
"Мы все больше сближаемся к перезагрузке отношений (с ЕС - ред.). Наши выборы состоялись, будет укомплектовано новое правительство, пройдут выборы в США, война на Украине завершится… Как только все это закончится, после этого изменяться интересы и начнется перезагрузка отношений… Время ожидания - два-три месяца… Основная перезагрузка начнется со следующего квартала", - заявил премьер в эфире телекомпании "Имеди."
 
В миреГрузияСШАУкраинаИраклий КобахидзеЕвросоюзПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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