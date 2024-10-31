https://ria.ru/20241031/gruziya-1981226335.html
Оппозиция Грузии анонсировала протесты против итогов выборов
Оппозиция Грузии анонсировала протесты против итогов выборов - РИА Новости, 31.10.2024
Оппозиция Грузии анонсировала протесты против итогов выборов
Лидеры грузинских оппозиционных партий на совместном брифинге в четверг заявили о начале уличных акций протеста против итогов прошедших парламентских выборов,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T19:35
2024-10-31T19:35
2024-10-31T23:01
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парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. Лидеры грузинских оппозиционных партий на совместном брифинге в четверг заявили о начале уличных акций протеста против итогов прошедших парламентских выборов, первый митинг состоится в понедельник на проспекте Руставели в Тбилиси. "Мы встретимся в понедельник, в 19.00, на проспекте Руставели, и там подробно проинформируем вас о плане действий и том, как по закону, мирно, но организованно, продолжится наш протест", - сообщила журналистам лидер партии "Сильная Грузия" Анна Долидзе. По словам лидера политсилы "Единство - национальное движение" Тины Бокучава, "состоятся хорошо организованные акции протеста, как эффективная форма борьбы с целью возвращения победы". Главным требованием оппозиции все еще остается начало международного расследования по нарушениям в ходе выборов и назначение новых парламентских выборов. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала сограждан выйти на протест из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.
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в мире, грузия, тбилиси, россия, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Россия, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Оппозиция Грузии анонсировала протесты против итогов выборов
Грузинская оппозиция начнет уличные акции протеста в понедельник
ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. Лидеры грузинских оппозиционных партий на совместном брифинге в четверг заявили о начале уличных акций протеста против итогов прошедших парламентских выборов, первый митинг состоится в понедельник на проспекте Руставели в Тбилиси.
"Мы встретимся в понедельник, в 19.00, на проспекте Руставели, и там подробно проинформируем вас о плане действий и том, как по закону, мирно, но организованно, продолжится наш протест", - сообщила журналистам лидер партии "Сильная Грузия" Анна Долидзе.
По словам лидера политсилы "Единство - национальное движение" Тины Бокучава, "состоятся хорошо организованные акции протеста, как эффективная форма борьбы с целью возвращения победы".
Главным требованием оппозиции все еще остается начало международного расследования по нарушениям в ходе выборов и назначение новых парламентских выборов.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией
и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ
Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили
, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала сограждан выйти на протест из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.