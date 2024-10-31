https://ria.ru/20241031/gruziya-1981226335.html

Оппозиция Грузии анонсировала протесты против итогов выборов

Оппозиция Грузии анонсировала протесты против итогов выборов - РИА Новости, 31.10.2024

Оппозиция Грузии анонсировала протесты против итогов выборов

Лидеры грузинских оппозиционных партий на совместном брифинге в четверг заявили о начале уличных акций протеста против итогов прошедших парламентских выборов,... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T19:35

2024-10-31T19:35

2024-10-31T23:01

в мире

грузия

тбилиси

россия

саломе зурабишвили

обсе

парламентские выборы в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980790969_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a03faf1cb20347abda3334a45bd587c4.jpg

ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. Лидеры грузинских оппозиционных партий на совместном брифинге в четверг заявили о начале уличных акций протеста против итогов прошедших парламентских выборов, первый митинг состоится в понедельник на проспекте Руставели в Тбилиси. "Мы встретимся в понедельник, в 19.00, на проспекте Руставели, и там подробно проинформируем вас о плане действий и том, как по закону, мирно, но организованно, продолжится наш протест", - сообщила журналистам лидер партии "Сильная Грузия" Анна Долидзе. По словам лидера политсилы "Единство - национальное движение" Тины Бокучава, "состоятся хорошо организованные акции протеста, как эффективная форма борьбы с целью возвращения победы". Главным требованием оппозиции все еще остается начало международного расследования по нарушениям в ходе выборов и назначение новых парламентских выборов. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала сограждан выйти на протест из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.

https://ria.ru/20241030/gruzija-1980850440.html

грузия

тбилиси

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, тбилиси, россия, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024