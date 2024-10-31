https://ria.ru/20241031/gruziya-1981158923.html

Грузинская оппозиция призвала начинать акции протеста

Грузинская оппозиция призвала начинать акции протеста - РИА Новости, 31.10.2024

Грузинская оппозиция призвала начинать акции протеста

Лидер грузинской оппозиционной политсилы "Единство - Национальное движение" Тина Бокучава заявила о необходимости начинать акции протеста в стране в знак... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:58

2024-10-31T14:58

2024-10-31T14:58

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саломе зурабишвили

обсе

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. Лидер грузинской оппозиционной политсилы "Единство - Национальное движение" Тина Бокучава заявила о необходимости начинать акции протеста в стране в знак непризнания итогов прошедших парламентских выборов. "Мы, оппозиционные партии, разработали консолидированный отчет нарушений, в это было вложено много труда и усилий. В параллельном режиме важна наша активность с использованием самой древней формы демократического протеста - протестным движением. Поэтому борьба и труд в параллельном режиме - это то, чем мы сможем вернуть победу", - заявила Бокучава журналистам. По ее словам, оппозиционные политсилы вскоре озвучат детальный план действий. Главным требованием оппозиции все еще остается начало международного расследования по нарушениям в ходе выборов и назначение новых парламентских выборов. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала сограждан выйти на протест из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.

https://ria.ru/20241031/gruzija-1981103117.html

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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024