Грузинская оппозиция призвала начинать акции протеста
В партии Саакашвили призвали грузинскую оппозиции начинать акции протеста
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Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. Лидер грузинской оппозиционной политсилы "Единство - Национальное движение" Тина Бокучава заявила о необходимости начинать акции протеста в стране в знак непризнания итогов прошедших парламентских выборов.
"Мы, оппозиционные партии, разработали консолидированный отчет нарушений, в это было вложено много труда и усилий. В параллельном режиме важна наша активность с использованием самой древней формы демократического протеста - протестным движением. Поэтому борьба и труд в параллельном режиме - это то, чем мы сможем вернуть победу", - заявила Бокучава журналистам.
По ее словам, оппозиционные политсилы вскоре озвучат детальный план действий. Главным требованием оппозиции все еще остается начало международного расследования по нарушениям в ходе выборов и назначение новых парламентских выборов.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала сограждан выйти на протест из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.
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