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Грузинская оппозиция призвала начинать акции протеста - РИА Новости, 31.10.2024
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14:58 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/gruziya-1981158923.html
Грузинская оппозиция призвала начинать акции протеста
Грузинская оппозиция призвала начинать акции протеста - РИА Новости, 31.10.2024
Грузинская оппозиция призвала начинать акции протеста
Лидер грузинской оппозиционной политсилы "Единство - Национальное движение" Тина Бокучава заявила о необходимости начинать акции протеста в стране в знак... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:58
2024-10-31T14:58
в мире
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обсе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. Лидер грузинской оппозиционной политсилы "Единство - Национальное движение" Тина Бокучава заявила о необходимости начинать акции протеста в стране в знак непризнания итогов прошедших парламентских выборов. "Мы, оппозиционные партии, разработали консолидированный отчет нарушений, в это было вложено много труда и усилий. В параллельном режиме важна наша активность с использованием самой древней формы демократического протеста - протестным движением. Поэтому борьба и труд в параллельном режиме - это то, чем мы сможем вернуть победу", - заявила Бокучава журналистам. По ее словам, оппозиционные политсилы вскоре озвучат детальный план действий. Главным требованием оппозиции все еще остается начало международного расследования по нарушениям в ходе выборов и назначение новых парламентских выборов. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала сограждан выйти на протест из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.
https://ria.ru/20241031/gruzija-1981103117.html
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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Грузинская оппозиция призвала начинать акции протеста

В партии Саакашвили призвали грузинскую оппозиции начинать акции протеста

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкТбилиси
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. Лидер грузинской оппозиционной политсилы "Единство - Национальное движение" Тина Бокучава заявила о необходимости начинать акции протеста в стране в знак непризнания итогов прошедших парламентских выборов.
"Мы, оппозиционные партии, разработали консолидированный отчет нарушений, в это было вложено много труда и усилий. В параллельном режиме важна наша активность с использованием самой древней формы демократического протеста - протестным движением. Поэтому борьба и труд в параллельном режиме - это то, чем мы сможем вернуть победу", - заявила Бокучава журналистам.
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Вчера, 12:12
По ее словам, оппозиционные политсилы вскоре озвучат детальный план действий. Главным требованием оппозиции все еще остается начало международного расследования по нарушениям в ходе выборов и назначение новых парламентских выборов.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала сограждан выйти на протест из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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