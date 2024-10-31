https://ria.ru/20241031/gruziya-1981087255.html

Лукашенко прокомментировал ситуацию в Грузии

Лукашенко прокомментировал ситуацию в Грузии - РИА Новости, 31.10.2024

Лукашенко прокомментировал ситуацию в Грузии

Власти Грузии стремились к прозрачности в своей стране, принимая закон об иноагентах, а Запад за это "уничтожает страну", заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T11:27

2024-10-31T11:27

2024-10-31T11:52

в мире

грузия

парламентские выборы в грузии — 2024

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981069860_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_4821afa67cad6ac9e38e859747455376.jpg

МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Власти Грузии стремились к прозрачности в своей стране, принимая закон об иноагентах, а Запад за это "уничтожает страну", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Они (власти Грузии - ред.) хотят прозрачности в своей стране: и в политике, и в экономике. Законная власть приняла соответствующее решение на законодательном уровне. Притом один в один повторили то, что есть в Америке, и даже мягче сделали. Они посоветовались заранее. А проснулся дядя Джо или еще кто-то в Евросоюзе - и не так подумал, не так посмотрел. Уничтожают страну", - сказал Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, александр лукашенко