https://ria.ru/20241031/gruziya-1981087255.html
Лукашенко прокомментировал ситуацию в Грузии
Лукашенко прокомментировал ситуацию в Грузии - РИА Новости, 31.10.2024
Лукашенко прокомментировал ситуацию в Грузии
Власти Грузии стремились к прозрачности в своей стране, принимая закон об иноагентах, а Запад за это "уничтожает страну", заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:27
2024-10-31T11:27
2024-10-31T11:52
в мире
грузия
парламентские выборы в грузии — 2024
александр лукашенко
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Власти Грузии стремились к прозрачности в своей стране, принимая закон об иноагентах, а Запад за это "уничтожает страну", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Они (власти Грузии - ред.) хотят прозрачности в своей стране: и в политике, и в экономике. Законная власть приняла соответствующее решение на законодательном уровне. Притом один в один повторили то, что есть в Америке, и даже мягче сделали. Они посоветовались заранее. А проснулся дядя Джо или еще кто-то в Евросоюзе - и не так подумал, не так посмотрел. Уничтожают страну", - сказал Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, александр лукашенко
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал ситуацию в Грузии
Лукашенко: власти Грузия хотели прозрачности в стране, а Запад уничтожает ее
МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Власти Грузии стремились к прозрачности в своей стране, принимая закон об иноагентах, а Запад за это "уничтожает страну", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Они (власти Грузии - ред.) хотят прозрачности в своей стране: и в политике, и в экономике. Законная власть приняла соответствующее решение на законодательном уровне. Притом один в один повторили то, что есть в Америке, и даже мягче сделали. Они посоветовались заранее. А проснулся дядя Джо или еще кто-то в Евросоюзе - и не так подумал, не так посмотрел. Уничтожают страну", - сказал Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.