https://ria.ru/20241031/gruziya-1981042668.html

"Разжечь костер". В Киеве раскрыли, где готовят новый майдан

"Разжечь костер". В Киеве раскрыли, где готовят новый майдан - РИА Новости, 31.10.2024

"Разжечь костер". В Киеве раскрыли, где готовят новый майдан

Организаторы протестных акций против итогов парламентских выборов в Грузии пользуются поддержкой Киева, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский,... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T07:35

2024-10-31T07:35

2024-10-31T07:35

в мире

грузия

украина

владимир зеленский

александр дубинский

саломе зурабишвили

верховная рада украины

парламентские выборы в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980641686_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_21c58b9a5f815ceed34767665a69e69d.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Организаторы протестных акций против итогов парламентских выборов в Грузии пользуются поддержкой Киева, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене."Глобалистские марионетки пытаются раздуть костер майдана в Грузии, причем без стеснения используют для этого украинские ресурсы", — выразил он мнение.Так, по словам Дубинского, в поддержку протестующих выступил гражданин Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, продвигающий интересы Владимира Зеленского и его команды.При этом, как предположил депутат, киевский режим может воспринимать грузинские протесты как репетицию перед поражением Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине."Зачем Киев вмачивает рога в дела Грузии? У "величайшего" в канцелярии прекрасно понимают, что это наш будущий сценарий выборов. И вопли (президента Грузии Саломе. — Прим. ред.) Зурабишвили очень пригодятся авторам спичей для "величайшего" в самое ближайшее время", — заключил Дубинский.Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, призвала к протестам из-за итогов выборов. 28 октября в Тбилиси прошла трехчасовая акция протеста, во время которой лидеры оппозиции потребовали нового голосования под "международным администрированием". В среду, 30 октября, прокуратура Грузии заявила, что начала расследование дела о возможной фальсификации парламентских выборов. В надзорном ведомстве сообщили о намерении опросить всех, кто может обладать информацией о нарушениях, но одной из первых на допрос вызвана президент Зурабишвили, ее ждут 31 октября. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в среду, что, если президент и другие оппозиционеры не явятся на допрос в прокуратуру по делу о возможной фальсификации парламентских выборов, это будет воспринято как доказательство ложности обвинений с ее стороны.

https://ria.ru/20241030/dotkom-1980837243.html

https://ria.ru/20241029/siyyarto-1980723854.html

https://ria.ru/20241030/gruziya-1980832573.html

грузия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, украина, владимир зеленский, александр дубинский, саломе зурабишвили, верховная рада украины, парламентские выборы в грузии — 2024