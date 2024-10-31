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"Разжечь костер". В Киеве раскрыли, где готовят новый майдан - РИА Новости, 31.10.2024
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07:35 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/gruziya-1981042668.html
"Разжечь костер". В Киеве раскрыли, где готовят новый майдан
"Разжечь костер". В Киеве раскрыли, где готовят новый майдан - РИА Новости, 31.10.2024
"Разжечь костер". В Киеве раскрыли, где готовят новый майдан
Организаторы протестных акций против итогов парламентских выборов в Грузии пользуются поддержкой Киева, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T07:35
2024-10-31T07:35
в мире
грузия
украина
владимир зеленский
александр дубинский
саломе зурабишвили
верховная рада украины
парламентские выборы в грузии — 2024
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Организаторы протестных акций против итогов парламентских выборов в Грузии пользуются поддержкой Киева, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене."Глобалистские марионетки пытаются раздуть костер майдана в Грузии, причем без стеснения используют для этого украинские ресурсы", — выразил он мнение.Так, по словам Дубинского, в поддержку протестующих выступил гражданин Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, продвигающий интересы Владимира Зеленского и его команды.При этом, как предположил депутат, киевский режим может воспринимать грузинские протесты как репетицию перед поражением Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине."Зачем Киев вмачивает рога в дела Грузии? У "величайшего" в канцелярии прекрасно понимают, что это наш будущий сценарий выборов. И вопли (президента Грузии Саломе. — Прим. ред.) Зурабишвили очень пригодятся авторам спичей для "величайшего" в самое ближайшее время", — заключил Дубинский.Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, призвала к протестам из-за итогов выборов. 28 октября в Тбилиси прошла трехчасовая акция протеста, во время которой лидеры оппозиции потребовали нового голосования под "международным администрированием". В среду, 30 октября, прокуратура Грузии заявила, что начала расследование дела о возможной фальсификации парламентских выборов. В надзорном ведомстве сообщили о намерении опросить всех, кто может обладать информацией о нарушениях, но одной из первых на допрос вызвана президент Зурабишвили, ее ждут 31 октября. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в среду, что, если президент и другие оппозиционеры не явятся на допрос в прокуратуру по делу о возможной фальсификации парламентских выборов, это будет воспринято как доказательство ложности обвинений с ее стороны.
https://ria.ru/20241030/dotkom-1980837243.html
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в мире, грузия, украина, владимир зеленский, александр дубинский, саломе зурабишвили, верховная рада украины, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Саломе Зурабишвили, Верховная Рада Украины, Парламентские выборы в Грузии — 2024
"Разжечь костер". В Киеве раскрыли, где готовят новый майдан

Дубинский: Киев участвует в подогревании грузинского майдана

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси
Участники акции протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Организаторы протестных акций против итогов парламентских выборов в Грузии пользуются поддержкой Киева, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Глобалистские марионетки пытаются раздуть костер майдана в Грузии, причем без стеснения используют для этого украинские ресурсы", — выразил он мнение.
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Так, по словам Дубинского, в поддержку протестующих выступил гражданин Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, продвигающий интересы Владимира Зеленского и его команды.
При этом, как предположил депутат, киевский режим может воспринимать грузинские протесты как репетицию перед поражением Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине.
"Зачем Киев вмачивает рога в дела Грузии? У "величайшего" в канцелярии прекрасно понимают, что это наш будущий сценарий выборов. И вопли (президента Грузии Саломе. — Прим. ред.) Зурабишвили очень пригодятся авторам спичей для "величайшего" в самое ближайшее время", — заключил Дубинский.
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Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, призвала к протестам из-за итогов выборов. 28 октября в Тбилиси прошла трехчасовая акция протеста, во время которой лидеры оппозиции потребовали нового голосования под "международным администрированием".
В среду, 30 октября, прокуратура Грузии заявила, что начала расследование дела о возможной фальсификации парламентских выборов. В надзорном ведомстве сообщили о намерении опросить всех, кто может обладать информацией о нарушениях, но одной из первых на допрос вызвана президент Зурабишвили, ее ждут 31 октября. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в среду, что, если президент и другие оппозиционеры не явятся на допрос в прокуратуру по делу о возможной фальсификации парламентских выборов, это будет воспринято как доказательство ложности обвинений с ее стороны.
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В миреГрузияУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийСаломе ЗурабишвилиВерховная Рада УкраиныПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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