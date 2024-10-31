https://ria.ru/20241031/gruzija-1981103117.html

Утверждавшие о фальсификации выборов в Грузии не сотрудничают со следствием

Утверждавшие о фальсификации выборов в Грузии не сотрудничают со следствием - РИА Новости, 31.10.2024

Утверждавшие о фальсификации выборов в Грузии не сотрудничают со следствием

Прокуратура Грузии заявила, что утверждавшие о фальсификации итогов парламентских выборов лица не сотрудничают с ведомством. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:12

2024-10-31T12:12

2024-10-31T12:12

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саломе зурабишвили

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. Прокуратура Грузии заявила, что утверждавшие о фальсификации итогов парламентских выборов лица не сотрудничают с ведомством. Президент Грузии Саломе Зурабишвили была вызвана в прокуратуру на допрос 31 октября из-за ее заявлений о том, что парламентские выборы были сфальсифицированы. Накануне Зурабишвили отказалась явиться в прокуратуру, призвав ее "заняться своим делом", пока президент займется своим. "Следует отметить, что в некоторых случаях лица, публично заявляющие о наличии у них информации и доказательств, связанных с предполагаемыми преступлениями, совершенными в ходе избирательного процесса, до сих пор не сотрудничали со следствием и отказываются предоставлять соответствующую информацию, что мешает процессу расследования", - отмечено в заявлении, которое опубликовано на сайте ведомства. Прокуратура Грузии призвала их к сотрудничеству, чтобы обеспечить быстрое, эффективное и объективное расследование.

https://ria.ru/20241030/gruziya-1980994386.html

https://ria.ru/20241031/ukraina-1980997500.html

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в мире, грузия, саломе зурабишвили, парламентские выборы в грузии — 2024