https://ria.ru/20241031/gruzija-1981068851.html

В Грузии задержали двух человек за вброс бюллетеней в день выборов

В Грузии задержали двух человек за вброс бюллетеней в день выборов - РИА Новости, 31.10.2024

В Грузии задержали двух человек за вброс бюллетеней в день выборов

МВД Грузии сообщает о задержании двоих граждан за то, что они вбросили бюллетени в урну на избирательном участке в Марнеульском районе в день парламентских... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T10:13

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. МВД Грузии сообщает о задержании двоих граждан за то, что они вбросили бюллетени в урну на избирательном участке в Марнеульском районе в день парламентских выборов 26 октября. "Следствие установило, что во время выборов в парламент Грузии 26 октября 2024 года на избирательном участке №69 села Саддхули Марнеульского муниципалитета обвиняемые с нарушением закона опустили бюллетени в урну", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. Отмечается, что по причине вброса голосование на том участке было остановлено, а результаты голосования были признаны недействительными. "В результате проведенных следственных действий были задержаны Р.И. и Т.Е. как обвиняемые", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20241031/ukraina-1980997500.html

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Кадры с избирателями, которые вбрасывали несколько бюллетеней в урну для голосования в Марнеули Кадры с избирателями, которые вбрасывали несколько бюллетеней в урну для голосования в Марнеули 2024-10-31T10:13 true PT0M05S

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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024