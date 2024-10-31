https://ria.ru/20241031/gruzija-1981068851.html
В Грузии задержали двух человек за вброс бюллетеней в день выборов
В Грузии задержали двух человек за вброс бюллетеней в день выборов - РИА Новости, 31.10.2024
В Грузии задержали двух человек за вброс бюллетеней в день выборов
МВД Грузии сообщает о задержании двоих граждан за то, что они вбросили бюллетени в урну на избирательном участке в Марнеульском районе в день парламентских... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:13
2024-10-31T10:13
2024-10-31T11:11
в мире
грузия
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. МВД Грузии сообщает о задержании двоих граждан за то, что они вбросили бюллетени в урну на избирательном участке в Марнеульском районе в день парламентских выборов 26 октября. "Следствие установило, что во время выборов в парламент Грузии 26 октября 2024 года на избирательном участке №69 села Саддхули Марнеульского муниципалитета обвиняемые с нарушением закона опустили бюллетени в урну", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. Отмечается, что по причине вброса голосование на том участке было остановлено, а результаты голосования были признаны недействительными. "В результате проведенных следственных действий были задержаны Р.И. и Т.Е. как обвиняемые", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20241031/ukraina-1980997500.html
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Кадры с избирателями, которые вбрасывали несколько бюллетеней в урну для голосования в Марнеули
Кадры с избирателями, которые вбрасывали несколько бюллетеней в урну для голосования в Марнеули
2024-10-31T10:13
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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024
В Грузии задержали двух человек за вброс бюллетеней в день выборов
МВД Грузии задержало двух человек за вброс бюллетеней в день выборов