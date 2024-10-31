https://ria.ru/20241031/germaniya-1981228845.html

Германия осудила запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты

Германия осудила запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 31.10.2024

Германия осудила запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты

Германия осудила в четверг осуществлённый ранее КНДР пуск межконтинентальной баллистической ракеты, говорится в заявлении МИД ФРГ. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T19:45

2024-10-31T19:45

2024-10-31T20:31

в мире

германия

пхеньян

японское море

ким чен ын

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937497584_0:46:904:555_1920x0_80_0_0_185735703f2b7f664b1ec0018f624605.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Германия осудила в четверг осуществлённый ранее КНДР пуск межконтинентальной баллистической ракеты, говорится в заявлении МИД ФРГ. "Федеральное правительство решительно осуждает сегодняшний незаконный запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты. Запуск является еще одним вопиющим нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, безответственно усиливает напряженность в регионе, а также угрожает региональному и международному миру", - сказано в заявлении. МИД ФРГ призвал Пхеньян воздержаться от любой дальнейшей эскалации, в том числе от новых запусков баллистических ракет и проведения ядерных испытаний. "Северная Корея обязана полностью выполнять решения Совета Безопасности ООН и вступить в диалог о полном, необратимом и верифицируемом прекращении своих программ по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет", - добавил МИД Германии. Ранее сообщалось, что КНДР примерно в 07.10 (01.10 мск) запустила из района Пхеньяна в направлении Японского моря баллистическую ракету большой дальности, предположительно, межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). По данным японского правительства, дальность полета ракеты составила 1000 километров, высота - 7000 километров, высота и продолжительность полета были самыми большими за все время пусков. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что запуск демонстрирует решимость страны противостоять врагам, а представитель министерства обороны КНДР сообщил, что Главное управление ракетных войск провело "очень важное испытание".

https://ria.ru/20241031/kndr-1981029931.html

https://ria.ru/20241031/kndr-1981031725.html

германия

пхеньян

японское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, пхеньян, японское море, ким чен ын, оон