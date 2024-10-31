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Германия осудила запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 31.10.2024
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19:45 31.10.2024 (обновлено: 20:31 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/germaniya-1981228845.html
Германия осудила запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты
Германия осудила запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 31.10.2024
Германия осудила запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты
Германия осудила в четверг осуществлённый ранее КНДР пуск межконтинентальной баллистической ракеты, говорится в заявлении МИД ФРГ. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T19:45
2024-10-31T20:31
в мире
германия
пхеньян
японское море
ким чен ын
оон
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Германия осудила в четверг осуществлённый ранее КНДР пуск межконтинентальной баллистической ракеты, говорится в заявлении МИД ФРГ. "Федеральное правительство решительно осуждает сегодняшний незаконный запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты. Запуск является еще одним вопиющим нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, безответственно усиливает напряженность в регионе, а также угрожает региональному и международному миру", - сказано в заявлении. МИД ФРГ призвал Пхеньян воздержаться от любой дальнейшей эскалации, в том числе от новых запусков баллистических ракет и проведения ядерных испытаний. "Северная Корея обязана полностью выполнять решения Совета Безопасности ООН и вступить в диалог о полном, необратимом и верифицируемом прекращении своих программ по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет", - добавил МИД Германии. Ранее сообщалось, что КНДР примерно в 07.10 (01.10 мск) запустила из района Пхеньяна в направлении Японского моря баллистическую ракету большой дальности, предположительно, межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). По данным японского правительства, дальность полета ракеты составила 1000 километров, высота - 7000 километров, высота и продолжительность полета были самыми большими за все время пусков. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что запуск демонстрирует решимость страны противостоять врагам, а представитель министерства обороны КНДР сообщил, что Главное управление ракетных войск провело "очень важное испытание".
https://ria.ru/20241031/kndr-1981029931.html
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в мире, германия, пхеньян, японское море, ким чен ын, оон
В мире, Германия, Пхеньян, Японское море, Ким Чен Ын, ООН
Германия осудила запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты

МИД Германии осудил запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты

© Фото : ЦТАКПуск новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б"
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты Хвасонпхо-16Б - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : ЦТАК
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б". Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Германия осудила в четверг осуществлённый ранее КНДР пуск межконтинентальной баллистической ракеты, говорится в заявлении МИД ФРГ.
"Федеральное правительство решительно осуждает сегодняшний незаконный запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты. Запуск является еще одним вопиющим нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, безответственно усиливает напряженность в регионе, а также угрожает региональному и международному миру", - сказано в заявлении.
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты Хвасонпхо-16Б - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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Вчера, 02:52
МИД ФРГ призвал Пхеньян воздержаться от любой дальнейшей эскалации, в том числе от новых запусков баллистических ракет и проведения ядерных испытаний.
"Северная Корея обязана полностью выполнять решения Совета Безопасности ООН и вступить в диалог о полном, необратимом и верифицируемом прекращении своих программ по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет", - добавил МИД Германии.
Ранее сообщалось, что КНДР примерно в 07.10 (01.10 мск) запустила из района Пхеньяна в направлении Японского моря баллистическую ракету большой дальности, предположительно, межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).
По данным японского правительства, дальность полета ракеты составила 1000 километров, высота - 7000 километров, высота и продолжительность полета были самыми большими за все время пусков.
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что запуск демонстрирует решимость страны противостоять врагам, а представитель министерства обороны КНДР сообщил, что Главное управление ракетных войск провело "очень важное испытание".
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты Хвасонпхо-16Б - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Полет ракеты КНДР был самым продолжительным за время пусков, пишут СМИ
Вчера, 03:39
 
В миреГерманияПхеньянЯпонское мореКим Чен ЫнООН
 
 
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