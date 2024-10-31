Германия осудила запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты
МИД Германии осудил запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты
© Фото : ЦТАКПуск новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б"
© Фото : ЦТАК
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б". Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Германия осудила в четверг осуществлённый ранее КНДР пуск межконтинентальной баллистической ракеты, говорится в заявлении МИД ФРГ.
"Федеральное правительство решительно осуждает сегодняшний незаконный запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты. Запуск является еще одним вопиющим нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, безответственно усиливает напряженность в регионе, а также угрожает региональному и международному миру", - сказано в заявлении.
МИД ФРГ призвал Пхеньян воздержаться от любой дальнейшей эскалации, в том числе от новых запусков баллистических ракет и проведения ядерных испытаний.
"Северная Корея обязана полностью выполнять решения Совета Безопасности ООН и вступить в диалог о полном, необратимом и верифицируемом прекращении своих программ по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет", - добавил МИД Германии.
Ранее сообщалось, что КНДР примерно в 07.10 (01.10 мск) запустила из района Пхеньяна в направлении Японского моря баллистическую ракету большой дальности, предположительно, межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).
По данным японского правительства, дальность полета ракеты составила 1000 километров, высота - 7000 километров, высота и продолжительность полета были самыми большими за все время пусков.
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что запуск демонстрирует решимость страны противостоять врагам, а представитель министерства обороны КНДР сообщил, что Главное управление ракетных войск провело "очень важное испытание".