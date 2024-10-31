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Генпрокуратура признала нежелательной НПО Young Presidents Organization* - РИА Новости, 31.10.2024
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13:35 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/genprokuratura-1981131638.html
Генпрокуратура признала нежелательной НПО Young Presidents Organization*
Генпрокуратура признала нежелательной НПО Young Presidents Organization* - РИА Новости, 31.10.2024
Генпрокуратура признала нежелательной НПО Young Presidents Organization*
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России американской неправительственной организации Young Presidents Organization*, которая... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T13:35
2024-10-31T13:35
россия
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генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России американской неправительственной организации Young Presidents Organization*, которая сотрудничает с силовыми структурами США и занимается "перемещением" перспективных специалистов на Запад, сообщает надзорное ведомство. "Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Young Presidents Organization* (YPO). Ключевая задача этого зарегистрированного в США закрытого бизнес-сообщества на российском направлении – вовлечение в деятельность молодых бизнесменов для реализации социальных проектов с целью подготовки и воспитания будущих лидеров общественного мнения в интересах Соединенных Штатов", - говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что одной из основных функций этой НПО является "перемещение молодых перспективных специалистов на Запад". Кроме того, деятельность YPO* ориентирована на воспитание российской молодежи в рамках концепции доминирования западных стран в мировом сообществе и закрыта от внешнего контроля. "Организация занимается стимулированием протестной активности населения, продвижением и расширением информационного давления на Россию через представителей экономического сектора. Взаимодействует с силовыми структурами США и организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. С начала специальной военной операции YPO* участвует в продвижении политики недружественных государств по российско-украинскому конфликту", - уточняется в релизе. Кроме того, отмечается, что Young Presidents Organization* активно пропагандирует и поддерживает деятельность ЛГБТ**-сообщества (ЛГБТ** признано в РФ экстремистским движением и запрещено), что противоречит российскому законодательству.* Организация, признанная нежелательной в России** Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20240924/gosduma-1974413207.html
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россия, сша, генеральная прокуратура рф
Россия, США, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура признала нежелательной НПО Young Presidents Organization*

Генпрокуратура признала нежелательной НПО Young Presidents Organization

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России американской неправительственной организации Young Presidents Organization*, которая сотрудничает с силовыми структурами США и занимается "перемещением" перспективных специалистов на Запад, сообщает надзорное ведомство.
"Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Young Presidents Organization* (YPO). Ключевая задача этого зарегистрированного в США закрытого бизнес-сообщества на российском направлении – вовлечение в деятельность молодых бизнесменов для реализации социальных проектов с целью подготовки и воспитания будущих лидеров общественного мнения в интересах Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отмечают, что одной из основных функций этой НПО является "перемещение молодых перспективных специалистов на Запад". Кроме того, деятельность YPO* ориентирована на воспитание российской молодежи в рамках концепции доминирования западных стран в мировом сообществе и закрыта от внешнего контроля.
"Организация занимается стимулированием протестной активности населения, продвижением и расширением информационного давления на Россию через представителей экономического сектора. Взаимодействует с силовыми структурами США и организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. С начала специальной военной операции YPO* участвует в продвижении политики недружественных государств по российско-украинскому конфликту", - уточняется в релизе.
Кроме того, отмечается, что Young Presidents Organization* активно пропагандирует и поддерживает деятельность ЛГБТ**-сообщества (ЛГБТ** признано в РФ экстремистским движением и запрещено), что противоречит российскому законодательству.
* Организация, признанная нежелательной в России
** Запрещенная в России экстремистская организация
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