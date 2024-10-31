https://ria.ru/20241031/gazifikatsiya-1981156784.html

Программа газификации расширяется в Верхневолжье

Программа газификации расширяется в Верхневолжье - РИА Новости, 31.10.2024

Программа газификации расширяется в Верхневолжье

В четверг на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени приняты решения по расширению программы газификации региона,... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:49

2024-10-31T14:49

2024-10-31T14:49

тверская область

россия

игорь руденя

газификация

тверская область

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В четверг на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени приняты решения по расширению программы газификации региона, сообщает пресс-служба регионального правительства. "По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина программа социальной газификации в 2024 году распространена на садоводческие товарищества. В нашем регионе в текущем году планируется догазифицировать 32 таких товарищества в семи муниципальных образованиях", – цитирует пресс-служба Руденю. В целом работы охватывают более 120 домовладений, из них большинство – СНТ Калининского округа. Также увеличивается количество домовладений, участвующих в программе социальной догазификации. Дополнительно в проект включено порядка 1,6 тысячи домов в 34 населенных пунктах Тверской области. Таким образом, общее количество участников программы расширится до 14483 домов. Работы затрагивают 704 населенных пункта Верхневолжья. Программа по бесплатному подведению газа до границ земельных участков домовладений реализуется в соответствии с поручением президента РФ. Догазификация предполагает бесплатное строительство газопровода до границы земельного участка с расположенным на нем жилым домом. Проводку газовых сетей по участку и внутри дома потребитель обеспечивает за собственные средства. При этом в Тверской области действует социальная поддержка отдельных категорий граждан по этому направлению. Для многодетных семей ее размер составляет до 300 тысяч рублей. Для участников специальной военной операции и членов их семей – до 150 тысяч рублей. К льготным категориям также относятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; лица, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Сталинграда"; члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ; ветераны боевых действий; члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, семьи и одиноко проживающие граждане с невысоким доходом, инвалиды I группы и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами. Для них размер субсидии при газификации домов составляет до 130 тысяч рублей.

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россия, игорь руденя, газификация, тверская область