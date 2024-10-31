https://ria.ru/20241031/garant-1981088216.html
США утратили роль глобального гаранта безопасности, заявил Лукашенко
США утратили роль глобального гаранта безопасности, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.10.2024
США утратили роль глобального гаранта безопасности, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США продемонстрировали неспособность играть роль глобального гаранта безопасности. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:29
2024-10-31T11:29
2024-10-31T13:15
в мире
белоруссия
сша
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США продемонстрировали неспособность играть роль глобального гаранта безопасности. "Становится очевидным масштаб охватившего мир кризиса. Присвоив самим себе после развала… всего социалистического лагеря звание лидера свободного мира, Соединенные Штаты, несмотря на весь свой потенциал, оказались неспособны быть одной глобальной опорой и гарантом безопасности в самом широком смысле этого понятия", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на международной конференции по евразийской безопасности.По его словам, эта неспособность успела стать очевидным фактом."Поверьте, у меня нет желания навешивать ярлыки времен холодной войны. Но это очевидный факт. Скрывать его не следует, если хотим разобраться не только в причинах, но и принять какие-то меры", - подчеркнул Лукашенко. Он также указал на то, что международные организации не оправдывают себя в текущих условиях. "А международные институты? Они, призванные быть универсальным медиатором или арбитром, зачастую демонстрируют полный паралич, ограничиваясь лишь пустыми заявлениями и представительскими функциями. Отсутствие системы сдержек и противовесов привело к деградации безопасности во всех сферах", - констатировал белорусский президент. "Как правило, говоря о безопасности, подразумевают гарантии защиты от посягательств на свою территорию. Однако всеобъемлющая безопасность по определению должна давать гарантии государствам не только в военной сфере, но и в политической, экономической, информационной и иных", - отметил Лукашенко.
https://ria.ru/20241016/tramp-1978211085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, сша, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, США, Минск, Александр Лукашенко
США утратили роль глобального гаранта безопасности, заявил Лукашенко
Лукашенко: США более не способны играть роль глобального гаранта безопасности
МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США продемонстрировали неспособность играть роль глобального гаранта безопасности.
"Становится очевидным масштаб охватившего мир кризиса. Присвоив самим себе после развала… всего социалистического лагеря звание лидера свободного мира, Соединенные Штаты, несмотря на весь свой потенциал, оказались неспособны быть одной глобальной опорой и гарантом безопасности в самом широком смысле этого понятия", - сказал Лукашенко в четверг в Минске
на международной конференции по евразийской безопасности.
По его словам, эта неспособность успела стать очевидным фактом.
"Поверьте, у меня нет желания навешивать ярлыки времен холодной войны. Но это очевидный факт. Скрывать его не следует, если хотим разобраться не только в причинах, но и принять какие-то меры", - подчеркнул Лукашенко. Он также указал на то, что международные организации не оправдывают себя в текущих условиях. "А международные институты? Они, призванные быть универсальным медиатором или арбитром, зачастую демонстрируют полный паралич, ограничиваясь лишь пустыми заявлениями и представительскими функциями. Отсутствие системы сдержек и противовесов привело к деградации безопасности во всех сферах", - констатировал белорусский президент. "Как правило, говоря о безопасности, подразумевают гарантии защиты от посягательств на свою территорию. Однако всеобъемлющая безопасность по определению должна давать гарантии государствам не только в военной сфере, но и в политической, экономической, информационной и иных", - отметил Лукашенко.