https://ria.ru/20241031/frantsiya-1981026693.html

Суд присяжных в Париже вынес приговор врачу из Руанды по делу о геноциде

Суд присяжных в Париже вынес приговор врачу из Руанды по делу о геноциде - РИА Новости, 31.10.2024

Суд присяжных в Париже вынес приговор врачу из Руанды по делу о геноциде

Суд присяжных в Париже вынес приговор руандийскому врачу Эжену Рвамучио, обвиненному по делу о геноциде народа тутси в 1994 году, приговорив его к 27 годам... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T01:37

2024-10-31T01:37

2024-10-31T01:37

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Суд присяжных в Париже вынес приговор руандийскому врачу Эжену Рвамучио, обвиненному по делу о геноциде народа тутси в 1994 году, приговорив его к 27 годам лишения свободы, сообщает радиостанция RFI. "Суд присяжных, после многочасового обсуждения, признал обвиняемого виновным по большинству пунктов обвинения и большинством голосов приговорил его (Рвамучио - ред.) к 27 годам заключения", - говорится в материале. По данным обвинения, в 1994 году Рвамусио руководил Университетским центром общественного здоровья в префектуре Бутаре на юге страны, распространяя призывы к истреблению народа тутси и лично принимая участие в убийствах раненых, а также захоронении их тел. Сторона обвинения утверждает, что Рвамучио так или иначе причастен к гибели почти 5 тысяч человек. Тем не менее, сам обвиняемый признал лишь то, что участвовал в захоронении тел убитых людей, делая это "как врач, по эпидемиологическим соображениям", указывает радиостанция. В публикации также указывается, что впервые Рвамучио прибыл во Францию в 1999 году, ранее скрываясь от преследования властей Руанды в Демократической Республике Конго и Западной Африке. После первого отказа в выдаче вида на жительство он все же получил французский документ в 2000 году, продолжив работу в сфере медицины в стране. Первое расследование против Рвамучио было начато в 2007 году по жалобе Коллектива гражданских истцов по Руанде, однако после кратковременного ареста в 2010 году он был освобожден. В 1994 году в Руанде неизвестные сбили пассажирский самолет, в котором летели президент страны Жювеналь Хабиаримана и глава соседнего Бурунди Сиприен Нтарьямира. Гибель президентов использовалась экстремистами из этноса хуту как повод для захвата власти в Руанде и начала геноцида в отношении меньшего по числу этноса тутси и умеренных политиков хуту. С апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек – в подавляющем большинстве тутси, а также умеренные хуту, тва и другие.

https://rsport.ria.ru/20241021/frantsiya-1979160827.html

https://ria.ru/20241025/frantsiya-1980189684.html

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в мире, руанда, париж, франция