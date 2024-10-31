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Платформу "Мой экспорт" представили на Международном таможенном форуме - РИА Новости, 31.10.2024
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16:17 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/forum-1981177002.html
Платформу "Мой экспорт" представили на Международном таможенном форуме
Платформу "Мой экспорт" представили на Международном таможенном форуме - РИА Новости, 31.10.2024
Платформу "Мой экспорт" представили на Международном таможенном форуме
Сессия "Новые решения для ускорения трансграничных операций", поддержанная стратегическим партнером форума - транспортной компанией Fesco, состоялась 30 октября РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:17
2024-10-31T16:17
экономика
россия
центр международной торговли
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сессия "Новые решения для ускорения трансграничных операций", поддержанная стратегическим партнером форума - транспортной компанией Fesco, состоялась 30 октября в Центре международной торговли в Москве в рамках Международного таможенного форума, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."На мероприятии выступил управляющий директор по реализации проекта "Одно окно" Российского экспортного центра Антон Кукушкин, который представил возможности и перспективы развития государственной цифровой платформы "Мой экспорт", - говорится в сообщении.Кукушкин подробно рассказал о планах развития платформы до 2030 года, подчеркнув, что особое внимание будет уделено внедрению процессов трансграничного электронного документооборота. Также запланировано расширение доступа экспортеров к региональным услугам и мерам поддержки в сфере внешнеэкономической деятельности. Важными направлениями станут развитие функциональности и создание новых сервисов для поддержки принятия решений, участие в развитии национального сегмента единого окна и создание сервисов для импортеров.Отдельно представитель РЭЦ остановился на преимуществах сервиса "Профессионалы экспорта", который предоставляет компаниям, занимающимся внешнеторговой деятельностью, возможность находить опытных партнеров для решения различных задач. Среди доступных услуг - проведение маркетинговых исследований, поиск покупателей, юридическое и логистическое сопровождение, защита интеллектуальной собственности, сертификация и продвижение продукции.Также был представлен Единый каталог услуг (ЕКУ), который включает более 115 федеральных и региональных органов исполнительной власти, институтов развития, финансовых и свыше 580 коммерческих организаций. Благодаря такому широкому спектру услуг и мер поддержки ЕКУ стал наиболее полным и многофункциональным ресурсом для экспортеров. Доступ к ЕКУ открыт всем пользователям без регистрации. Однако авторизированным пользователям платформа "Мой экспорт" предоставляет дополнительные возможности, такие как автоматический подбор наиболее подходящих услуг при входе в каталог.
https://ria.ru/20241030/rets-1980858822.html
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экономика, россия, центр международной торговли, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Центр международной торговли, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Платформу "Мой экспорт" представили на Международном таможенном форуме

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип цифровой платформы "Мой экспорт"
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сессия "Новые решения для ускорения трансграничных операций", поддержанная стратегическим партнером форума - транспортной компанией Fesco, состоялась 30 октября в Центре международной торговли в Москве в рамках Международного таможенного форума, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"На мероприятии выступил управляющий директор по реализации проекта "Одно окно" Российского экспортного центра Антон Кукушкин, который представил возможности и перспективы развития государственной цифровой платформы "Мой экспорт", - говорится в сообщении.
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Кукушкин подробно рассказал о планах развития платформы до 2030 года, подчеркнув, что особое внимание будет уделено внедрению процессов трансграничного электронного документооборота. Также запланировано расширение доступа экспортеров к региональным услугам и мерам поддержки в сфере внешнеэкономической деятельности. Важными направлениями станут развитие функциональности и создание новых сервисов для поддержки принятия решений, участие в развитии национального сегмента единого окна и создание сервисов для импортеров.
Отдельно представитель РЭЦ остановился на преимуществах сервиса "Профессионалы экспорта", который предоставляет компаниям, занимающимся внешнеторговой деятельностью, возможность находить опытных партнеров для решения различных задач. Среди доступных услуг - проведение маркетинговых исследований, поиск покупателей, юридическое и логистическое сопровождение, защита интеллектуальной собственности, сертификация и продвижение продукции.
Также был представлен Единый каталог услуг (ЕКУ), который включает более 115 федеральных и региональных органов исполнительной власти, институтов развития, финансовых и свыше 580 коммерческих организаций. Благодаря такому широкому спектру услуг и мер поддержки ЕКУ стал наиболее полным и многофункциональным ресурсом для экспортеров. Доступ к ЕКУ открыт всем пользователям без регистрации. Однако авторизированным пользователям платформа "Мой экспорт" предоставляет дополнительные возможности, такие как автоматический подбор наиболее подходящих услуг при входе в каталог.
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ЭкономикаРоссияЦентр международной торговлиРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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