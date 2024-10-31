https://ria.ru/20241031/forum-1981177002.html

Платформу "Мой экспорт" представили на Международном таможенном форуме

Платформу "Мой экспорт" представили на Международном таможенном форуме - РИА Новости, 31.10.2024

Платформу "Мой экспорт" представили на Международном таможенном форуме

Сессия "Новые решения для ускорения трансграничных операций", поддержанная стратегическим партнером форума - транспортной компанией Fesco, состоялась 30 октября РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T16:17

2024-10-31T16:17

2024-10-31T16:17

экономика

россия

центр международной торговли

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сессия "Новые решения для ускорения трансграничных операций", поддержанная стратегическим партнером форума - транспортной компанией Fesco, состоялась 30 октября в Центре международной торговли в Москве в рамках Международного таможенного форума, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."На мероприятии выступил управляющий директор по реализации проекта "Одно окно" Российского экспортного центра Антон Кукушкин, который представил возможности и перспективы развития государственной цифровой платформы "Мой экспорт", - говорится в сообщении.Кукушкин подробно рассказал о планах развития платформы до 2030 года, подчеркнув, что особое внимание будет уделено внедрению процессов трансграничного электронного документооборота. Также запланировано расширение доступа экспортеров к региональным услугам и мерам поддержки в сфере внешнеэкономической деятельности. Важными направлениями станут развитие функциональности и создание новых сервисов для поддержки принятия решений, участие в развитии национального сегмента единого окна и создание сервисов для импортеров.Отдельно представитель РЭЦ остановился на преимуществах сервиса "Профессионалы экспорта", который предоставляет компаниям, занимающимся внешнеторговой деятельностью, возможность находить опытных партнеров для решения различных задач. Среди доступных услуг - проведение маркетинговых исследований, поиск покупателей, юридическое и логистическое сопровождение, защита интеллектуальной собственности, сертификация и продвижение продукции.Также был представлен Единый каталог услуг (ЕКУ), который включает более 115 федеральных и региональных органов исполнительной власти, институтов развития, финансовых и свыше 580 коммерческих организаций. Благодаря такому широкому спектру услуг и мер поддержки ЕКУ стал наиболее полным и многофункциональным ресурсом для экспортеров. Доступ к ЕКУ открыт всем пользователям без регистрации. Однако авторизированным пользователям платформа "Мой экспорт" предоставляет дополнительные возможности, такие как автоматический подбор наиболее подходящих услуг при входе в каталог.

https://ria.ru/20241030/rets-1980858822.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, центр международной торговли, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)