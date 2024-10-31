https://ria.ru/20241031/flot-1981001384.html

Насколько хорошо вы знаете историю русского флота?

Насколько хорошо вы знаете историю русского флота? - РИА Новости, 31.10.2024

Насколько хорошо вы знаете историю русского флота?

Проект "История русского флота" посвящен развитию отечественного судостроения и обретению Россией морской мощи. Вместе с экспертами рассказываем об истории... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:30

2024-10-31T12:30

2024-10-31T12:42

история русского флота

история

вмф рф

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История русского флота. Трейлер Чем уникальна поморская школа судостроения, и как Петр I создал первый русский флот? Какими были цели Великой Северной и Первой Камчатской экспедиций. Когда случилось последнее сражение эпохи парусных флотов, и с чего началась подводная война СССР и США. Как разрабатывали первый атомный ледокол и судно на подводных крыльях. audio/mpeg

История русского флота. Трейлер Чем уникальна поморская школа судостроения, и как Петр I создал первый русский флот? Какими были цели Великой Северной и Первой Камчатской экспедиций. Когда случилось последнее сражение эпохи парусных флотов, и с чего началась подводная война СССР и США. Как разрабатывали первый атомный ледокол и судно на подводных крыльях. audio/mpeg

Проект "История русского флота" посвящен развитию отечественного судостроения и обретению Россией морской мощи. Вместе с экспертами рассказываем об истории судоходства от поморских кочей и флота Петра I до атомных ледоколов и судов на подводных крыльях.Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP3WTniXB5

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

история, вмф рф