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Насколько хорошо вы знаете историю русского флота? - РИА Новости, 31.10.2024
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История русского судоходства хедер - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
История русского флота
 
12:30 31.10.2024 (обновлено: 12:42 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/flot-1981001384.html
Насколько хорошо вы знаете историю русского флота?
Насколько хорошо вы знаете историю русского флота? - РИА Новости, 31.10.2024
Насколько хорошо вы знаете историю русского флота?
Проект "История русского флота" посвящен развитию отечественного судостроения и обретению Россией морской мощи. Вместе с экспертами рассказываем об истории... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:30
2024-10-31T12:42
история русского флота
история
вмф рф
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История русского флота. Трейлер
Чем уникальна поморская школа судостроения, и как Петр I создал первый русский флот? Какими были цели Великой Северной и Первой Камчатской экспедиций. Когда случилось последнее сражение эпохи парусных флотов, и с чего началась подводная война СССР и США. Как разрабатывали первый атомный ледокол и судно на подводных крыльях.
audio/mpeg
История русского флота. Трейлер
Чем уникальна поморская школа судостроения, и как Петр I создал первый русский флот? Какими были цели Великой Северной и Первой Камчатской экспедиций. Когда случилось последнее сражение эпохи парусных флотов, и с чего началась подводная война СССР и США. Как разрабатывали первый атомный ледокол и судно на подводных крыльях.
audio/mpeg
Проект "История русского флота" посвящен развитию отечественного судостроения и обретению Россией морской мощи. Вместе с экспертами рассказываем об истории судоходства от поморских кочей и флота Петра I до атомных ледоколов и судов на подводных крыльях.Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP3WTniXB5
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история, вмф рф
История русского флота, история, ВМФ РФ

Насколько хорошо вы знаете историю русского флота?

История русского флота
История русского флота. Трейлер
Вчера, 12:30
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Насколько хорошо вы знаете историю русского флота?
Проголосовали:147
Вчера, 12:30
Проект "История русского флота" посвящен развитию отечественного судостроения и обретению Россией морской мощи. Вместе с экспертами рассказываем об истории судоходства от поморских кочей и флота Петра I до атомных ледоколов и судов на подводных крыльях.
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP3WTniXB5
 
История русского флотаисторияВМФ РФ
 
 
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