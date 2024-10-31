https://ria.ru/20241031/flag-1981087894.html

Российские военные водрузили флаг на телевышке в Кругляковке

Российские военные водрузили флаг на телевышке в Кругляковке - РИА Новости, 31.10.2024

Российские военные водрузили флаг на телевышке в Кругляковке

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Запад" водрузили флаг России на телевышке в Кругляковке в Харьковской области, следует из видео... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T11:28

2024-10-31T11:28

2024-10-31T11:28

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Запад" водрузили флаг России на телевышке в Кругляковке в Харьковской области, следует из видео Минобороны. Об освобождении Кругляковки, расположенной в 20 километрах южнее Купянска, подразделениями 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии группировки войск "Запад" Минобороны сообщило накануне. На кадрах видно, как военнослужащие дивизии закрепили флаг на телевышке, расположенной в населенном пункте.

https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1981010971.html

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Флаг России на телевышке в освобожденной Кругляковке Флаг России на телевышке в освобожденной Кругляковке 2024-10-31T11:28 true PT0M19S

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россия, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность