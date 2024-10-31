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Российские военные водрузили флаг на телевышке в Кругляковке - РИА Новости, 31.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:28 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/flag-1981087894.html
Российские военные водрузили флаг на телевышке в Кругляковке
Российские военные водрузили флаг на телевышке в Кругляковке - РИА Новости, 31.10.2024
Российские военные водрузили флаг на телевышке в Кругляковке
Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Запад" водрузили флаг России на телевышке в Кругляковке в Харьковской области, следует из видео... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:28
2024-10-31T11:28
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Запад" водрузили флаг России на телевышке в Кругляковке в Харьковской области, следует из видео Минобороны. Об освобождении Кругляковки, расположенной в 20 километрах южнее Купянска, подразделениями 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии группировки войск "Запад" Минобороны сообщило накануне. На кадрах видно, как военнослужащие дивизии закрепили флаг на телевышке, расположенной в населенном пункте.
https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1981010971.html
россия
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Флаг России на телевышке в освобожденной Кругляковке
Флаг России на телевышке в освобожденной Кругляковке
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россия, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные водрузили флаг на телевышке в Кругляковке

Минобороны показало российский флаг на телевышке в освобожденной Кругляковке

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Запад" водрузили флаг России на телевышке в Кругляковке в Харьковской области, следует из видео Минобороны.
Об освобождении Кругляковки, расположенной в 20 километрах южнее Купянска, подразделениями 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии группировки войск "Запад" Минобороны сообщило накануне.
На кадрах видно, как военнослужащие дивизии закрепили флаг на телевышке, расположенной в населенном пункте.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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