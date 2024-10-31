https://ria.ru/20241031/finlyandiya-1981110111.html

Президент Финляндии прокомментировал арест российской недвижимости

Президент Финляндии прокомментировал арест российской недвижимости - РИА Новости, 31.10.2024

Президент Финляндии прокомментировал арест российской недвижимости

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что решение об аресте объектов, находящихся в собственности России, лежит в юридической плоскости, сам он в это не... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:30

2024-10-31T12:30

2024-10-31T12:30

россия

финляндия

хельсинки

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нафтогаз украины

оон

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что решение об аресте объектов, находящихся в собственности России, лежит в юридической плоскости, сам он в это не вмешивается. "Финляндия - правовое государство, и речь идет о том, что Международный арбитражный суд (в Гааге - ред.) вынес решение, которое было поддержано Окружным судом Финляндии, на сумму около 4 миллиардов (долларов - ред.), и в данный момент служба судебных приставов занимается им. Президент республики не вмешивается в деятельность отдельных органов правового государства", - сказал он на пресс-брифинге. Трансляцию вел общественный вещатель Yle. Служба судебных приставов Финляндии ранее приняла ограничительные меры в отношение более 40 объектов, находящихся в собственности России. Как заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, половина этих объектов является дипломатической недвижимостью и обладает иммунитетом в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях. По оценкам службы судебных приставов, стоимость арестованного имущества составляет около 38 миллионов евро (около 41,2 миллиона долларов). Ограничительные меры в отношении российской недвижимости приняты в соответствии с решением Окружного суда Хельсинки по иску украинских энергокомпаний, включая "Нафтогаз Украины". Суд 13 августа постановил заморозить российские активы более чем на 4 миллиарда долларов. Посольство России в Финляндии направило ноту в финский МИД с выражением решительного протеста против действий финских властей. Дипмиссия рассчитывает, что решение службы судебных приставов будет пересмотрено. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что официальные уведомления о наложении Хельсинки ограничений на объекты России не поступали российской стороне, правовая оценка будет дана после разъяснения ситуации со стороны финских властей по запросу Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет оспаривать в судебном порядке арест российских объектов недвижимости и задействует все правовые механизмы для защиты своих интересов В апреле 2023 года глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России проанализируют это решение. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20241029/finlyandiya-1980725201.html

https://ria.ru/20241029/finlyandiya-1980670002.html

https://ria.ru/20241030/finlyandiya-1980814261.html

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россия, финляндия, хельсинки, дмитрий песков, мария захарова, владимир путин, нафтогаз украины, оон, в мире