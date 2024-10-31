Рейтинг@Mail.ru
Президент Финляндии прокомментировал арест российской недвижимости - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/finlyandiya-1981110111.html
Президент Финляндии прокомментировал арест российской недвижимости
Президент Финляндии прокомментировал арест российской недвижимости - РИА Новости, 31.10.2024
Президент Финляндии прокомментировал арест российской недвижимости
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что решение об аресте объектов, находящихся в собственности России, лежит в юридической плоскости, сам он в это не... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:30
2024-10-31T12:30
россия
финляндия
хельсинки
дмитрий песков
мария захарова
владимир путин
нафтогаз украины
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926796005_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_f2b2b2e93b3cee9aadf2c20f1727ac04.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что решение об аресте объектов, находящихся в собственности России, лежит в юридической плоскости, сам он в это не вмешивается. "Финляндия - правовое государство, и речь идет о том, что Международный арбитражный суд (в Гааге - ред.) вынес решение, которое было поддержано Окружным судом Финляндии, на сумму около 4 миллиардов (долларов - ред.), и в данный момент служба судебных приставов занимается им. Президент республики не вмешивается в деятельность отдельных органов правового государства", - сказал он на пресс-брифинге. Трансляцию вел общественный вещатель Yle. Служба судебных приставов Финляндии ранее приняла ограничительные меры в отношение более 40 объектов, находящихся в собственности России. Как заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, половина этих объектов является дипломатической недвижимостью и обладает иммунитетом в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях. По оценкам службы судебных приставов, стоимость арестованного имущества составляет около 38 миллионов евро (около 41,2 миллиона долларов). Ограничительные меры в отношении российской недвижимости приняты в соответствии с решением Окружного суда Хельсинки по иску украинских энергокомпаний, включая "Нафтогаз Украины". Суд 13 августа постановил заморозить российские активы более чем на 4 миллиарда долларов. Посольство России в Финляндии направило ноту в финский МИД с выражением решительного протеста против действий финских властей. Дипмиссия рассчитывает, что решение службы судебных приставов будет пересмотрено. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что официальные уведомления о наложении Хельсинки ограничений на объекты России не поступали российской стороне, правовая оценка будет дана после разъяснения ситуации со стороны финских властей по запросу Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет оспаривать в судебном порядке арест российских объектов недвижимости и задействует все правовые механизмы для защиты своих интересов В апреле 2023 года глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России проанализируют это решение. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20241029/finlyandiya-1980725201.html
https://ria.ru/20241029/finlyandiya-1980670002.html
https://ria.ru/20241030/finlyandiya-1980814261.html
россия
финляндия
хельсинки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926796005_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_e90b6759b3c1c8855f6d359320a3e6d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, финляндия, хельсинки, дмитрий песков, мария захарова, владимир путин, нафтогаз украины, оон, в мире
Россия, Финляндия, Хельсинки, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Владимир Путин, Нафтогаз Украины, ООН, В мире
Президент Финляндии прокомментировал арест российской недвижимости

Президент Финляндии Стубб: арест имущества России лежит в юридической плоскости

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что решение об аресте объектов, находящихся в собственности России, лежит в юридической плоскости, сам он в это не вмешивается.
"Финляндия - правовое государство, и речь идет о том, что Международный арбитражный суд (в Гааге - ред.) вынес решение, которое было поддержано Окружным судом Финляндии, на сумму около 4 миллиардов (долларов - ред.), и в данный момент служба судебных приставов занимается им. Президент республики не вмешивается в деятельность отдельных органов правового государства", - сказал он на пресс-брифинге. Трансляцию вел общественный вещатель Yle.
Вид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
"Нафтогаз" оценил стоимость арестованного российского имущества в Финляндии
29 октября, 15:46
Служба судебных приставов Финляндии ранее приняла ограничительные меры в отношение более 40 объектов, находящихся в собственности России. Как заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, половина этих объектов является дипломатической недвижимостью и обладает иммунитетом в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях. По оценкам службы судебных приставов, стоимость арестованного имущества составляет около 38 миллионов евро (около 41,2 миллиона долларов).
Ограничительные меры в отношении российской недвижимости приняты в соответствии с решением Окружного суда Хельсинки по иску украинских энергокомпаний, включая "Нафтогаз Украины". Суд 13 августа постановил заморозить российские активы более чем на 4 миллиарда долларов.
Посольство России в Финляндии направило ноту в финский МИД с выражением решительного протеста против действий финских властей. Дипмиссия рассчитывает, что решение службы судебных приставов будет пересмотрено.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что официальные уведомления о наложении Хельсинки ограничений на объекты России не поступали российской стороне, правовая оценка будет дана после разъяснения ситуации со стороны финских властей по запросу Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет оспаривать в судебном порядке арест российских объектов недвижимости и задействует все правовые механизмы для защиты своих интересов
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Россия оспорит арест своих объектов недвижимости в Финляндии, заявил Песков
29 октября, 12:34
В апреле 2023 года глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России проанализируют это решение.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
В Финляндии подтвердили, что могут продолжить арест собственности России
30 октября, 01:42
 
РоссияФинляндияХельсинкиДмитрий ПесковМария ЗахароваВладимир ПутинНафтогаз УкраиныООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала