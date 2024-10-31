Президент Финляндии прокомментировал арест российской недвижимости
Президент Финляндии Стубб: арест имущества России лежит в юридической плоскости
© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что решение об аресте объектов, находящихся в собственности России, лежит в юридической плоскости, сам он в это не вмешивается.
"Финляндия - правовое государство, и речь идет о том, что Международный арбитражный суд (в Гааге - ред.) вынес решение, которое было поддержано Окружным судом Финляндии, на сумму около 4 миллиардов (долларов - ред.), и в данный момент служба судебных приставов занимается им. Президент республики не вмешивается в деятельность отдельных органов правового государства", - сказал он на пресс-брифинге. Трансляцию вел общественный вещатель Yle.
Служба судебных приставов Финляндии ранее приняла ограничительные меры в отношение более 40 объектов, находящихся в собственности России. Как заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, половина этих объектов является дипломатической недвижимостью и обладает иммунитетом в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях. По оценкам службы судебных приставов, стоимость арестованного имущества составляет около 38 миллионов евро (около 41,2 миллиона долларов).
Ограничительные меры в отношении российской недвижимости приняты в соответствии с решением Окружного суда Хельсинки по иску украинских энергокомпаний, включая "Нафтогаз Украины". Суд 13 августа постановил заморозить российские активы более чем на 4 миллиарда долларов.
Посольство России в Финляндии направило ноту в финский МИД с выражением решительного протеста против действий финских властей. Дипмиссия рассчитывает, что решение службы судебных приставов будет пересмотрено.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что официальные уведомления о наложении Хельсинки ограничений на объекты России не поступали российской стороне, правовая оценка будет дана после разъяснения ситуации со стороны финских властей по запросу Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет оспаривать в судебном порядке арест российских объектов недвижимости и задействует все правовые механизмы для защиты своих интересов
В апреле 2023 года глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России проанализируют это решение.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".