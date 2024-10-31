https://ria.ru/20241031/finlyandiya-1981025429.html

В Финляндии истекает срок принятия решения по делу россиянина Тордена

В Финляндии истекает срок принятия решения по делу россиянина Тордена - РИА Новости, 31.10.2024

В Финляндии истекает срок принятия решения по делу россиянина Тордена

Срок принятия решения прокурором по обвинению против россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский), задержанного в Финляндии по подозрению в военных преступлениях РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T01:04

2024-10-31T01:04

2024-10-31T01:04

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Срок принятия решения прокурором по обвинению против россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский), задержанного в Финляндии по подозрению в военных преступлениях на Украине, истекает в четверг. Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила 11 октября, что завершила расследование по подозрению Тордена в военных преступлениях, якобы совершенных на Украине в 2014-2015 годах. Как ранее заявила РИА Новости адвокат Тордена Наталия Мальгина, полиция завершила расследование ещё в августе, до 31 октября прокурор должен либо поддержать обвинение, либо отклонить его. Адвокат сообщала, что при существующих обстоятельствах высока вероятность, что обвинение будет поддержано, и дело будет решаться в суде. По ее словам, суд может начаться уже в декабре. Торден задержан в Финляндии по подозрению в военных преступлениях на Украине и заключен под стражу. Ранее адвокат сообщала РИА Новости, что по нынешним обвинениям в отношении ее подзащитного предусмотрено наказание в виде лишения свободы от двух лет до пожизненного срока. Торден вину не признает. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан пограничной охраной Финляндии, писали финские СМИ.

https://ria.ru/20241030/posol-1980958110.html

https://ria.ru/20241029/finlyandiya-1980809249.html

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