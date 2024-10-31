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В Финляндии истекает срок принятия решения по делу россиянина Тордена - РИА Новости, 31.10.2024
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01:04 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/finlyandiya-1981025429.html
В Финляндии истекает срок принятия решения по делу россиянина Тордена
В Финляндии истекает срок принятия решения по делу россиянина Тордена - РИА Новости, 31.10.2024
В Финляндии истекает срок принятия решения по делу россиянина Тордена
Срок принятия решения прокурором по обвинению против россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский), задержанного в Финляндии по подозрению в военных преступлениях РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T01:04
2024-10-31T01:04
в мире
финляндия
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Срок принятия решения прокурором по обвинению против россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский), задержанного в Финляндии по подозрению в военных преступлениях на Украине, истекает в четверг. Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила 11 октября, что завершила расследование по подозрению Тордена в военных преступлениях, якобы совершенных на Украине в 2014-2015 годах. Как ранее заявила РИА Новости адвокат Тордена Наталия Мальгина, полиция завершила расследование ещё в августе, до 31 октября прокурор должен либо поддержать обвинение, либо отклонить его. Адвокат сообщала, что при существующих обстоятельствах высока вероятность, что обвинение будет поддержано, и дело будет решаться в суде. По ее словам, суд может начаться уже в декабре. Торден задержан в Финляндии по подозрению в военных преступлениях на Украине и заключен под стражу. Ранее адвокат сообщала РИА Новости, что по нынешним обвинениям в отношении ее подзащитного предусмотрено наказание в виде лишения свободы от двух лет до пожизненного срока. Торден вину не признает. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан пограничной охраной Финляндии, писали финские СМИ.
https://ria.ru/20241030/posol-1980958110.html
https://ria.ru/20241029/finlyandiya-1980809249.html
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в мире, финляндия, украина
В мире, Финляндия, Украина
В Финляндии истекает срок принятия решения по делу россиянина Тордена

Срок принятия решения по делу россиянина Тордена в Финляндии истекает в четверг

© Фото : ДШРГ Русич/VKВоислав Торден (Ян Петровский)
Воислав Торден (Ян Петровский) - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : ДШРГ Русич/VK
Воислав Торден (Ян Петровский). Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Срок принятия решения прокурором по обвинению против россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский), задержанного в Финляндии по подозрению в военных преступлениях на Украине, истекает в четверг.
Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила 11 октября, что завершила расследование по подозрению Тордена в военных преступлениях, якобы совершенных на Украине в 2014-2015 годах.
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Как ранее заявила РИА Новости адвокат Тордена Наталия Мальгина, полиция завершила расследование ещё в августе, до 31 октября прокурор должен либо поддержать обвинение, либо отклонить его.
Адвокат сообщала, что при существующих обстоятельствах высока вероятность, что обвинение будет поддержано, и дело будет решаться в суде. По ее словам, суд может начаться уже в декабре.
Торден задержан в Финляндии по подозрению в военных преступлениях на Украине и заключен под стражу. Ранее адвокат сообщала РИА Новости, что по нынешним обвинениям в отношении ее подзащитного предусмотрено наказание в виде лишения свободы от двух лет до пожизненного срока. Торден вину не признает.
Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан пограничной охраной Финляндии, писали финские СМИ.
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