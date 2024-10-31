https://ria.ru/20241031/festival-1981210085.html

Фестиваль "Джаз на Байкале" торжественно завершился в Иркутске

Фестиваль "Джаз на Байкале" торжественно завершился в Иркутске - РИА Новости, 31.10.2024

Фестиваль "Джаз на Байкале" торжественно завершился в Иркутске

Международный музыкальный фестиваль "Джаз на Байкале" завершился в Иркутске; на протяжении 19 лет он собирает в столице Прибайкалья ведущих российских и... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T18:26

2024-10-31T18:26

2024-10-31T18:28

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Международный музыкальный фестиваль "Джаз на Байкале" завершился в Иркутске; на протяжении 19 лет он собирает в столице Прибайкалья ведущих российских и иностранных представителей музыкального искусства, сообщает пресс-служба холдинга Эн+, который выступил генеральным партнером мероприятия.В фестивале приняли участие звезды российской джазовой сцены: Сергей Жилин, Игорь Бутман и певица Алина Ростоцкая. Программа фестиваля включала в себя конкурсные прослушивания и церемонию награждения победителей, мастер-классы, в ходе которых юные джазмены брали уроки профессионального мастерства у более опытных коллег, джем-сессии, когда на сцене мог выступить любой желающий, говорится в сообщении.Мероприятие открылось свободным для посещения выступлением ансамбля "Доктор Джаз". В последний день фестиваля состоялся традиционный гала-концерт в Музыкальном театре им. Н.М. Загурского, где Сергей Жилин и его квинтет “Фонограф” представили программу "Сила джаза" с произведениями Чика Кориа, Билли Кобэма и авторскими композициями.Также выступил Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром, который в этом году отмечает 25-летний юбилей. В праздничной программе прозвучали сочинения современных композиторов, написанные специально для коллектива, а также джазовые стандарты и популярные российские песни в авторских аранжировках."Поддержка таких мероприятий, как "Джаз на Байкале", очень важна для нас, потому что позволяет приблизиться сразу к нескольким целям. Жители Прибайкалья получают возможность приобщиться к лучшим образцам музыкальной культуры и познакомиться с творчеством джазовых исполнителей России. Кроме того, такие события напоминают о значимости Байкала и важности его сохранения для будущих поколений", - цитирует пресс-служба директора департамента внешних коммуникаций холдинга Ольгу Санарову.

https://ria.ru/20240926/kiselev-1974804619.html

https://ria.ru/20240803/butman-1963830971.html

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иркутск, россия, байкал, игорь бутман