https://ria.ru/20241031/evroreferendum-1981206487.html
Молдавская оппозиция заявила о провале еврореферендума
Молдавская оппозиция заявила о провале еврореферендума - РИА Новости, 31.10.2024
Молдавская оппозиция заявила о провале еврореферендума
Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор считает, что еврореферендум в Молдавии провалился, поскольку ЦИК при подсчете решил не учитывать... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T18:03
2024-10-31T18:03
2024-10-31T18:03
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евросоюз
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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор считает, что еврореферендум в Молдавии провалился, поскольку ЦИК при подсчете решил не учитывать испорченные бюллетени, которые меняют расклад и доказывают, что "за" изменение конституции ради евроинтеграции проголосовали 48,9% избирателей, участвовавших в плебисците. "Вся страна с отвращением наблюдает, как Конституционный суд испугался признать очевидное: референдум провалился. ЦИК сфальсифицировала результаты, закрыла глаза на все нарушения и проигнорировала ст. 208 Кодекса о выборах, где референдум признается состоявшимся, если за него проголосовало большинство граждан, принявших в нем участие. Смотрим на цифры. Приняли участие 1 531 392 человека. Из них проголосовали "Да" 749 719. То есть 48,9%", - написал Шор в соцсетях. По его словам, это значит, что референдум не прошел. Но Центризбирком просто не включил в итоговые расчеты голоса тех, кто испортил бюллетени. "Думали, никто не заметит? К ЦИК и КС у меня только один вопрос: какой срок полагается за такие махинации? Сможете посчитать?" - добавил Шор. Согласно данным ЦИК, переданным в Конституционный суд, "за" евроинтеграцию на референдуме проголосовали 749 719 человек, "против" - 739 155. Еще 42 тысячи бюллетеней были признаны недействительными. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат в президенты от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.
https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981085364.html
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в мире, молдавия, гагаузия, илан шор, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Илан Шор, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Молдавская оппозиция заявила о провале еврореферендума
В Молдавии оппозиционная "Победа" заявила о провале еврореферендума
КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор считает, что еврореферендум в Молдавии провалился, поскольку ЦИК при подсчете решил не учитывать испорченные бюллетени, которые меняют расклад и доказывают, что "за" изменение конституции ради евроинтеграции проголосовали 48,9% избирателей, участвовавших в плебисците.
"Вся страна с отвращением наблюдает, как Конституционный суд испугался признать очевидное: референдум провалился. ЦИК сфальсифицировала результаты, закрыла глаза на все нарушения и проигнорировала ст. 208 Кодекса о выборах, где референдум признается состоявшимся, если за него проголосовало большинство граждан, принявших в нем участие. Смотрим на цифры. Приняли участие 1 531 392 человека. Из них проголосовали "Да" 749 719. То есть 48,9%", - написал Шор в соцсетях.
По его словам, это значит, что референдум не прошел. Но Центризбирком просто не включил в итоговые расчеты голоса тех, кто испортил бюллетени. "Думали, никто не заметит? К ЦИК и КС у меня только один вопрос: какой срок полагается за такие махинации? Сможете посчитать?" - добавил Шор.
Согласно данным ЦИК, переданным в Конституционный суд, "за" евроинтеграцию на референдуме проголосовали 749 719 человек, "против" - 739 155. Еще 42 тысячи бюллетеней были признаны недействительными. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС
за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей.
В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии
, кандидат в президенты от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.