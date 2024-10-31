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В Еврокомиссии не стали комментировать интервью премьера Словакии - РИА Новости, 31.10.2024
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16:26 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/evrokomissiya-1981180902.html
В Еврокомиссии не стали комментировать интервью премьера Словакии
В Еврокомиссии не стали комментировать интервью премьера Словакии - РИА Новости, 31.10.2024
В Еврокомиссии не стали комментировать интервью премьера Словакии
Представитель Еврокомиссии Набиля Массрали не стала комментировать интервью премьер-министра Словакии Роберта Фицо программе "60 минут" телеканала "Россия 1". РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:26
2024-10-31T16:26
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БРЮССЕЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Набиля Массрали не стала комментировать интервью премьер-министра Словакии Роберта Фицо программе "60 минут" телеканала "Россия 1". "Мы, как правило, не комментируем высказывания лидеров… Я могут только сказать, что мы все разделяем общую позицию (в отношении России - ред.), которая согласована всеми государствами - членами ЕС, в том числе Словакией", - сказала она на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос. Премьер-министр Словакии в интервью российскому телеканалу заявил, в частности, что готов "без колебаний" говорить с президентом России Владимиром Путиным в случае необходимости. Он также подчеркнул, что для него будет "честью и радостью", если получится приехать в Москву на празднование годовщины окончания Второй мировой войны.
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в мире, словакия, россия, москва, роберт фицо, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Словакия, Россия, Москва, Роберт Фицо, Владимир Путин, Еврокомиссия, Евросоюз
В Еврокомиссии не стали комментировать интервью премьера Словакии

ЕК не стала комментировать интервью премьера Словакии Фицо телеканалу "Россия 1"

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Набиля Массрали не стала комментировать интервью премьер-министра Словакии Роберта Фицо программе "60 минут" телеканала "Россия 1".
"Мы, как правило, не комментируем высказывания лидеров… Я могут только сказать, что мы все разделяем общую позицию (в отношении России - ред.), которая согласована всеми государствами - членами ЕС, в том числе Словакией", - сказала она на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
Премьер-министр Словакии в интервью российскому телеканалу заявил, в частности, что готов "без колебаний" говорить с президентом России Владимиром Путиным в случае необходимости. Он также подчеркнул, что для него будет "честью и радостью", если получится приехать в Москву на празднование годовщины окончания Второй мировой войны.
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В миреСловакияРоссияМоскваРоберт ФицоВладимир ПутинЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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