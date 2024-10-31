https://ria.ru/20241031/evrokomissiya-1981180902.html

В Еврокомиссии не стали комментировать интервью премьера Словакии

В Еврокомиссии не стали комментировать интервью премьера Словакии - РИА Новости, 31.10.2024

В Еврокомиссии не стали комментировать интервью премьера Словакии

Представитель Еврокомиссии Набиля Массрали не стала комментировать интервью премьер-министра Словакии Роберта Фицо программе "60 минут" телеканала "Россия 1". РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T16:26

2024-10-31T16:26

2024-10-31T16:26

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БРЮССЕЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Набиля Массрали не стала комментировать интервью премьер-министра Словакии Роберта Фицо программе "60 минут" телеканала "Россия 1". "Мы, как правило, не комментируем высказывания лидеров… Я могут только сказать, что мы все разделяем общую позицию (в отношении России - ред.), которая согласована всеми государствами - членами ЕС, в том числе Словакией", - сказала она на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос. Премьер-министр Словакии в интервью российскому телеканалу заявил, в частности, что готов "без колебаний" говорить с президентом России Владимиром Путиным в случае необходимости. Он также подчеркнул, что для него будет "честью и радостью", если получится приехать в Москву на празднование годовщины окончания Второй мировой войны.

https://ria.ru/20241030/filippo-1980858707.html

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