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Эстонской НКО перестали жертвовать средства на нужды ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024
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13:08 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/estoniya-1981124309.html
Эстонской НКО перестали жертвовать средства на нужды ВСУ
Эстонской НКО перестали жертвовать средства на нужды ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024
Эстонской НКО перестали жертвовать средства на нужды ВСУ
Жители Эстонии перестали жертвовать средства для некоммерческой организации на нужды ВСУ, из-за чего организация была вынуждена прекратить свою деятельность,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T13:08
2024-10-31T13:08
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эстония
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Жители Эстонии перестали жертвовать средства для некоммерческой организации на нужды ВСУ, из-за чего организация была вынуждена прекратить свою деятельность, заявила исполнительный директор эстонской НКО Ану Вилтроп. "Решение о прекращении деятельности (созданной для оказания помощи ВСУ - ред.) организации вызвано иссякшими пожертвованиями", - приводит слова Вилтроп телерадиокомпания ERR. По данным телерадиокомпании, организация, название которой повторяет лозунг запрещенных в РФ организаций украинских экстремистов, оформит свою ликвидацию к концу текущего года. Как отмечает ERR, весной 2024 года стало известно о подозрениях в возможном нецелевом использовании полученных НКО пожертвований. Расследование по уголовному делу в отношении НКО ведется как на Украине, так и в Эстонии. Позднее поток пожертвований в значительной мере иссяк. В сентябре президент Эстонии Алар Карис признал, что в странах Запада наблюдается усталость от поддержки Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240917/estoniya-1973211167.html
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в мире, эстония, вооруженные силы украины
В мире, Эстония, Вооруженные силы Украины
Эстонской НКО перестали жертвовать средства на нужды ВСУ

ERR: эстонская НКО прекратила деятельность из-за иссякших пожертвований

© Pixabay / pride1979Таллин
Таллин - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Pixabay / pride1979
Таллин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Жители Эстонии перестали жертвовать средства для некоммерческой организации на нужды ВСУ, из-за чего организация была вынуждена прекратить свою деятельность, заявила исполнительный директор эстонской НКО Ану Вилтроп.
"Решение о прекращении деятельности (созданной для оказания помощи ВСУ - ред.) организации вызвано иссякшими пожертвованиями", - приводит слова Вилтроп телерадиокомпания ERR.
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17 сентября, 16:42
По данным телерадиокомпании, организация, название которой повторяет лозунг запрещенных в РФ организаций украинских экстремистов, оформит свою ликвидацию к концу текущего года.
Как отмечает ERR, весной 2024 года стало известно о подозрениях в возможном нецелевом использовании полученных НКО пожертвований. Расследование по уголовному делу в отношении НКО ведется как на Украине, так и в Эстонии. Позднее поток пожертвований в значительной мере иссяк.
В сентябре президент Эстонии Алар Карис признал, что в странах Запада наблюдается усталость от поддержки Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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