https://ria.ru/20241031/estoniya-1981124309.html

Эстонской НКО перестали жертвовать средства на нужды ВСУ

Эстонской НКО перестали жертвовать средства на нужды ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024

Эстонской НКО перестали жертвовать средства на нужды ВСУ

Жители Эстонии перестали жертвовать средства для некоммерческой организации на нужды ВСУ, из-за чего организация была вынуждена прекратить свою деятельность,... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T13:08

2024-10-31T13:08

2024-10-31T13:08

в мире

эстония

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769844101_0:139:1920:1219_1920x0_80_0_0_c9d00c99df19bcb79e484d2412b6d912.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Жители Эстонии перестали жертвовать средства для некоммерческой организации на нужды ВСУ, из-за чего организация была вынуждена прекратить свою деятельность, заявила исполнительный директор эстонской НКО Ану Вилтроп. "Решение о прекращении деятельности (созданной для оказания помощи ВСУ - ред.) организации вызвано иссякшими пожертвованиями", - приводит слова Вилтроп телерадиокомпания ERR. По данным телерадиокомпании, организация, название которой повторяет лозунг запрещенных в РФ организаций украинских экстремистов, оформит свою ликвидацию к концу текущего года. Как отмечает ERR, весной 2024 года стало известно о подозрениях в возможном нецелевом использовании полученных НКО пожертвований. Расследование по уголовному делу в отношении НКО ведется как на Украине, так и в Эстонии. Позднее поток пожертвований в значительной мере иссяк. В сентябре президент Эстонии Алар Карис признал, что в странах Запада наблюдается усталость от поддержки Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240917/estoniya-1973211167.html

https://ria.ru/20241022/estoniya-1979296873.html

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эстония, вооруженные силы украины