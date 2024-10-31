Эстонской НКО перестали жертвовать средства на нужды ВСУ
ERR: эстонская НКО прекратила деятельность из-за иссякших пожертвований
© Pixabay / pride1979Таллин
© Pixabay / pride1979
Таллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Жители Эстонии перестали жертвовать средства для некоммерческой организации на нужды ВСУ, из-за чего организация была вынуждена прекратить свою деятельность, заявила исполнительный директор эстонской НКО Ану Вилтроп.
"Решение о прекращении деятельности (созданной для оказания помощи ВСУ - ред.) организации вызвано иссякшими пожертвованиями", - приводит слова Вилтроп телерадиокомпания ERR.
Президент Эстонии заявил об усталости Запада от поддержки Украины
17 сентября, 16:42
По данным телерадиокомпании, организация, название которой повторяет лозунг запрещенных в РФ организаций украинских экстремистов, оформит свою ликвидацию к концу текущего года.
Как отмечает ERR, весной 2024 года стало известно о подозрениях в возможном нецелевом использовании полученных НКО пожертвований. Расследование по уголовному делу в отношении НКО ведется как на Украине, так и в Эстонии. Позднее поток пожертвований в значительной мере иссяк.
В сентябре президент Эстонии Алар Карис признал, что в странах Запада наблюдается усталость от поддержки Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.