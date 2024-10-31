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Источник: в ЕС не обсуждают увеличение сроков заморозки российских активов - РИА Новости, 31.10.2024
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12:00 31.10.2024 (обновлено: 12:01 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/es-1981099244.html
Источник: в ЕС не обсуждают увеличение сроков заморозки российских активов
Источник: в ЕС не обсуждают увеличение сроков заморозки российских активов - РИА Новости, 31.10.2024
Источник: в ЕС не обсуждают увеличение сроков заморозки российских активов
Вопрос об увеличении сроков заморозки активов РФ пока снят с повестки и не обсуждается в ЕС, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:00
2024-10-31T12:01
россия
украина
брюссель
мария захарова
евросоюз
еврокомиссия
g7
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Вопрос об увеличении сроков заморозки активов РФ пока снят с повестки и не обсуждается в ЕС, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Совет ЕС 23 октября утвердил выделение кредита Украине в размере до 35 миллиардов евро на срок до 45 лет с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов. При этом Еврокомиссия также предлагала увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита, однако это решение блокирует Венгрия. "По кредиту G7 (на 45 миллиардов евро - ред.) было, как вы знаете, три предложения Еврокомиссии, по которым достигнута договоренность и решения вступили в силу, и четвертый пункт (о сроках заморозки - ред.), по которому посмотрим, вернется ли он в повестку обсуждения", - сказал источник, отвечая на вопрос о том, какова сейчас позиция председательствующей в Совете ЕС Венгрии об увеличении сроков заморозки активов РФ. При этом источник указал, что вопрос о реализации решения по выделению Киеву кредита под российские активы в целом будет обсуждаться на ближайшем заседании министров экономики и финансов стран ЕС 5 ноября. "Министры также обсудят экономические и финансовые последствия агрессии России против Украины. Еврокомиссия обновит информацию по последствиям для Украины и по реализации санкций ЕС против России. В этой связи я напомню, что Совет ЕС утвердил решения по макрофинансовой помощи Украине, которая также включает кредит на 35 миллиардов евро и механизму погашения кредита", - заявил он. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможный срок продления Евросоюзом "заморозки" российских государственных активов не на шесть месяцев, а сразу на 36 навязывает Брюсселю Вашингтон. По ее словам, Вашингтон исходит из того, что при таком варианте у американских банков-кредиторов будет меньше рисков в плане получения обратно кредитных средств, о выделении которых Киеву на Западе договорились в рамках "группы семи". При этом Захарова назвала само решение Евросоюза выделить Киеву дополнительный кредит на сумму 35 миллиардов долларов мошеннической схемой Брюсселя по присвоению чужой собственности. Она отметила, что ответ России на попытку ЕС прикарманить доходы от ее "замороженных" активов не заставит себя ждать.
https://ria.ru/20241015/ekspert-1978180820.html
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россия, украина, брюссель, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Украина, Брюссель, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России, Экономика
Источник: в ЕС не обсуждают увеличение сроков заморозки российских активов

Источник: в ЕС пока не обсуждают увеличение сроков заморозки активов России

© AP Photo / Virginia MayoЛюди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Вопрос об увеличении сроков заморозки активов РФ пока снят с повестки и не обсуждается в ЕС, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
Совет ЕС 23 октября утвердил выделение кредита Украине в размере до 35 миллиардов евро на срок до 45 лет с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов. При этом Еврокомиссия также предлагала увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита, однако это решение блокирует Венгрия.
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"По кредиту G7 (на 45 миллиардов евро - ред.) было, как вы знаете, три предложения Еврокомиссии, по которым достигнута договоренность и решения вступили в силу, и четвертый пункт (о сроках заморозки - ред.), по которому посмотрим, вернется ли он в повестку обсуждения", - сказал источник, отвечая на вопрос о том, какова сейчас позиция председательствующей в Совете ЕС Венгрии об увеличении сроков заморозки активов РФ.
При этом источник указал, что вопрос о реализации решения по выделению Киеву кредита под российские активы в целом будет обсуждаться на ближайшем заседании министров экономики и финансов стран ЕС 5 ноября.
"Министры также обсудят экономические и финансовые последствия агрессии России против Украины. Еврокомиссия обновит информацию по последствиям для Украины и по реализации санкций ЕС против России. В этой связи я напомню, что Совет ЕС утвердил решения по макрофинансовой помощи Украине, которая также включает кредит на 35 миллиардов евро и механизму погашения кредита", - заявил он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможный срок продления Евросоюзом "заморозки" российских государственных активов не на шесть месяцев, а сразу на 36 навязывает Брюсселю Вашингтон. По ее словам, Вашингтон исходит из того, что при таком варианте у американских банков-кредиторов будет меньше рисков в плане получения обратно кредитных средств, о выделении которых Киеву на Западе договорились в рамках "группы семи".
При этом Захарова назвала само решение Евросоюза выделить Киеву дополнительный кредит на сумму 35 миллиардов долларов мошеннической схемой Брюсселя по присвоению чужой собственности. Она отметила, что ответ России на попытку ЕС прикарманить доходы от ее "замороженных" активов не заставит себя ждать.
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РоссияУкраинаБрюссельМария ЗахароваЕвросоюзЕврокомиссияG7Санкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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