https://ria.ru/20241031/ekonomika-1980998700.html

"Уже в следующем году". Российских бюджетников ждут кардинальные перемены

"Уже в следующем году". Российских бюджетников ждут кардинальные перемены - РИА Новости, 31.10.2024

"Уже в следующем году". Российских бюджетников ждут кардинальные перемены

"Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат", — сказал президент. Именно в этом, по его мнению, ключ к повышению производительности. О РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T08:00

2024-10-31T08:00

2024-10-31T16:13

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Елена Савельева. "Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат", — сказал президент. Именно в этом, по его мнению, ключ к повышению производительности. О том, как достичь поставленной цели и что этому сейчас препятствует, — в материале РИА Новости.Что это такоеЭкономика высоких зарплат подразумевает высокие средние доходы, увеличение реальных доходов населения, справедливое распределение благ. А также стабильный рост ВВП, максимальную производительность труда, хороший уровень образования и профподготовки, эффективную охрану труда.В такой экономике преобладают профессии, требующие квалифицированных кадров: IT-специалисты, финансисты, инженеры.Путин отметил, что это требует и глубокого обновления отраслей, создания качественных рабочих мест.В стране и так растут зарплаты, добавил он. В июле — плюс 8,1% по сравнению с тем, что было год назад.Однако лишь из-за дефицита кадров, особенно в промышленности. Наряду с разрывом в доходах между регионами это как раз тормозит формирование передовой экономики.Власти признают проблему. Сейчас зарплата тех же бюджетников зачастую привязана к средней по региону. Однако из-за разброса в этом показателе у занятых на одинаковых должностях даже в соседних субъектах доходы могут сильно отличаться.Путин предложил более справедливую модель оплаты — отраслевую. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что эту схему применят в первую очередь в здравоохранении и образовании.К тестированию приступят в 2025 году в отдельных регионах. С 2027-го предполагается распространить на все.Повышать производительностьДля создания экономики высоких зарплат очень важно увеличивать производительность труда, автоматизировать и оснащать новым высокотехнологичным оборудованием промышленные и сельскохозяйственные предприятия, развивать логистику и соответствующую инфраструктуру, перечисляет Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.Препятствия отчасти обусловлены быстрой трансформацией российской экономики, отчасти — внешними факторами, теми же санкциями. Внутреннее производство бурно растет, мощностей и рабочих рук не хватает.После распада Советского Союза экономика строилась в основном на продаже дешевых природных ресурсов и импорте товаров. Высококвалифицированные кадры во многих отраслях просто не требовались, отмечает Екатерина Новикова, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова.С советских времен сохранилась и ключевая проблема — низкая производительность труда."В теории каждое предприятие и бизнес платит сотруднику в зависимости от его эффективности. Чем этот показатель выше, тем больше доход предприятия, а значит, и зарплатный фонд. Но у нас производительность отстает от США в пять раз, от Германии — в три", — указывает Глеб Стяжкин, инвестиционный аналитик KasCapital.А ведь при достаточной производительности труда рост зарплат опережает инфляцию. Но опять же, добавляет аналитик, при условии, что курс рубля контролируется и не подвержен сильной волатильности.Нехватка квалифицированных кадров, подчеркивают эксперты, связана с тем, что образовательная система отстает от современных реалий и не всегда соответствует требованиям рынка.Этот перекос собираются устранить. В рамках нацпроекта "Кадры" планируют обучение тем профессиям, которые наиболее востребованы. В первую очередь это касается технологической сферы и рабочих специальностей.Привлекать инвестицииВсе это упирается в еще одну проблему: нужно модернизировать оборудование во всех отраслях. А некоторые максимально автоматизировать — промышленность, сельское хозяйство, сферу услуг.Расширение производства требует средств, однако инвесторы предпочитают более стабильные и предсказуемые рынки. Это тоже следствие беспрецедентных внешних ограничений."Тут важны стоимость займов, долгосрочные инвестиции, доступность инфраструктурных коммуникаций, необходимых бизнесу", — говорит доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.Наука и производствоОдин из главных аспектов — рост высокотехнологичного сектора."На самом деле мы уже движемся в этом направлении. Даже агропром требует новейших технологий, которые позволят значительно увеличить выпуск продукции, а для России станут гарантом продовольственной безопасности Глобального Юга", — подчеркивает Екатерина Новикова.Науку и производство необходимо крепко связать друг с другом.Наконец, нужно формировать социально ориентированную экономику: активно подключать профсоюзы и разрабатывать регулирующие нормы."По сути, государство и профсоюзы должны зафиксировать часть вознаграждения работника в стоимости товара. Например, 30% получаемых средств обязательно направлять на зарплату сотрудникам. Если меньше — выдавать в виде итоговой премии", — рассуждает Хаджимурад Белхароев.Есть возможностиСреди стран с экономикой высоких зарплат — Скандинавские, США, Люксембург, Швейцария. К этому стремится и КНР. И китайский опыт может нам пригодиться.За счет внутреннего потребления там активно повышают производительность труда и доходы населения, делая упор на высокотехнологичные профессии. Для сравнения: в России средняя зарплата — порядка 900 долларов, а в Китае — почти 1500, указывает Глеб Стяжкин.Возможности трансформировать экономику у нас есть. Это прежде всего дешевые источники энергии, а также потенциал для возобновляемых источников. Затем — развитый банковский сектор, что важно для финансирования новых проектов. Наконец — передовые IT.Эти факторы способны стать важными преимуществами, которых нет у многих стран. Процесс небыстрый: первые результаты мы увидим не раньше чем через пять лет. А остальные — через 20-25, и то при условии системных реформ и инвестиций.

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экономика, россия, владимир путин