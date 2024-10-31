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На Урале задержали участников ОПГ, похитивших детей и вымогавших деньги
На Урале задержали участников ОПГ, похитивших детей и вымогавших деньги - РИА Новости, 31.10.2024
На Урале задержали участников ОПГ, похитивших детей и вымогавших деньги
В Екатеринбурге задержали участников банды, похитивших детей и вымогавших деньги у их родственников, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Свердловской РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:27
2024-10-31T10:27
2024-10-31T14:36
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт — РИА Новости. В Екатеринбурге задержали участников банды, похитивших детей и вымогавших деньги у их родственников, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Свердловской области. "Пресечена деятельность преступной группы, специализирующейся на организации разбойных нападений в отношении жителей Екатеринбурга, совершаемых общеопасным способом", — говорится в релизе. В ведомстве рассказали, что в июле участники преступной группировки напали с оружием на двух подростков. Угрожая предметом, похожим на пистолет Макарова, они похитили детей, а затем вымогали деньги у их родственников, которым грозили физической расправой. Жизни подростков похитители оценивали в 300 тысяч рублей за каждого. Один из фигурантов признался в преступлениях. "Я напал на двух детей, попытался обвинить их в незаконном обороте наркотических средств. Задержал их дома, занимался вымогательством, забрал у них два телефона, в последующем получил денежные средства на банковскую карту в размере 30 тысяч рублей. Вымогал 300 тысяч за каждого", — говорит он на видео, которое УФСБ предоставило журналистам.Против фигурантов возбудили уголовное дело по статьям о похищении двух и более лиц из корыстных побуждений и вымогательстве.
https://ria.ru/20241021/kum-1979050124.html
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происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Урале задержали участников ОПГ, похитивших детей и вымогавших деньги
ФСБ: на Урале задержали участников ОПГ, похитивших детей и вымогавших деньги
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт — РИА Новости. В Екатеринбурге задержали участников банды, похитивших детей и вымогавших деньги у их родственников, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Свердловской области.
"Пресечена деятельность преступной группы, специализирующейся на организации разбойных нападений в отношении жителей Екатеринбурга, совершаемых общеопасным способом", — говорится в релизе.
В ведомстве рассказали, что в июле участники преступной группировки напали с оружием на двух подростков. Угрожая предметом, похожим на пистолет Макарова, они похитили детей, а затем вымогали деньги у их родственников, которым грозили физической расправой. Жизни подростков похитители оценивали в 300 тысяч рублей за каждого.
Один из фигурантов признался в преступлениях.
"Я напал на двух детей, попытался обвинить их в незаконном обороте наркотических средств. Задержал их дома, занимался вымогательством, забрал у них два телефона, в последующем получил денежные средства на банковскую карту в размере 30 тысяч рублей. Вымогал 300 тысяч за каждого", — говорит он на видео, которое УФСБ предоставило журналистам.
Против фигурантов возбудили уголовное дело по статьям о похищении двух и более лиц из корыстных побуждений и вымогательстве.