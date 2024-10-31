https://ria.ru/20241031/ekaterinburg-1981073207.html

На Урале задержали участников ОПГ, похитивших детей и вымогавших деньги

На Урале задержали участников ОПГ, похитивших детей и вымогавших деньги - РИА Новости, 31.10.2024

На Урале задержали участников ОПГ, похитивших детей и вымогавших деньги

В Екатеринбурге задержали участников банды, похитивших детей и вымогавших деньги у их родственников, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Свердловской РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T10:27

2024-10-31T10:27

2024-10-31T14:36

происшествия

екатеринбург

россия

свердловская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт — РИА Новости. В Екатеринбурге задержали участников банды, похитивших детей и вымогавших деньги у их родственников, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Свердловской области. "Пресечена деятельность преступной группы, специализирующейся на организации разбойных нападений в отношении жителей Екатеринбурга, совершаемых общеопасным способом", — говорится в релизе. В ведомстве рассказали, что в июле участники преступной группировки напали с оружием на двух подростков. Угрожая предметом, похожим на пистолет Макарова, они похитили детей, а затем вымогали деньги у их родственников, которым грозили физической расправой. Жизни подростков похитители оценивали в 300 тысяч рублей за каждого. Один из фигурантов признался в преступлениях. "Я напал на двух детей, попытался обвинить их в незаконном обороте наркотических средств. Задержал их дома, занимался вымогательством, забрал у них два телефона, в последующем получил денежные средства на банковскую карту в размере 30 тысяч рублей. Вымогал 300 тысяч за каждого", — говорит он на видео, которое УФСБ предоставило журналистам.Против фигурантов возбудили уголовное дело по статьям о похищении двух и более лиц из корыстных побуждений и вымогательстве.

https://ria.ru/20241021/kum-1979050124.html

https://ria.ru/20241017/rosgvardiya-1978486364.html

екатеринбург

россия

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)