https://ria.ru/20241031/efimov-1981242671.html

Ефимов: жильцы двух домов в Лосиноостровском районе переедут по реновации

Ефимов: жильцы двух домов в Лосиноостровском районе переедут по реновации - РИА Новости, 31.10.2024

Ефимов: жильцы двух домов в Лосиноостровском районе переедут по реновации

Москва предложила почти 200 жильцам двух старых домов в Лосиноостровском районе переехать в новостройку по программе реновации, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T21:37

2024-10-31T21:37

2024-10-31T21:46

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Москва предложила почти 200 жильцам двух старых домов в Лосиноостровском районе переехать в новостройку по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Лосиноостровском районе к осмотру новых квартир по программе реновации приступают около 200 жителей двух домов. Для их заселения передан современный жилой комплекс, расположенный по адресу: Стартовая улица, дом 3/1. Всего в районе новые квартиры получат более 4,6 тысячи семей из 68 старых домов", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что город предложил 86 жителям старого дома на Стартовой улице и 100 жителям старого дома на Таймырской улице. "Чтобы сделать процесс переселения для них более комфортным и быстрым, 6 ноября 2024 года на первом этаже новостройки откроется центр информирования по переселению", - указал Гаман.Глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что жители двух старых домов в Лосиноостровском районе получат квартиры в двухсекционном жилом комплексе на 141 квартиру. Здание находится в 200 метрах от старого места жительства.Здание стало восьмым, переданным под заселение в этом районе с начала реновации.Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с начала года по реновации в городе ввели 23 дома и передали под заселение 44 жилых комплекса.

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)