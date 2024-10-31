https://ria.ru/20241031/efimov-1981085466.html

Ефимов: в Хорошево-Мневниках реализуют три масштабных инвестпроекта

Ефимов: в Хорошево-Мневниках реализуют три масштабных инвестпроекта - РИА Новости, 31.10.2024

Ефимов: в Хорошево-Мневниках реализуют три масштабных инвестпроекта

Столичные власти выделят 4,6 гектара земли в районе Хорошево-Мневники для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), по ним будет возведено три... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:05

2024-10-31T14:05

2024-10-31T14:05

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Столичные власти выделят 4,6 гектара земли в районе Хорошево-Мневники для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), по ним будет возведено три общественно-деловых комплекса, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Мневниковской пойме формируется современный городской район с хорошей транспортной доступностью, включающий жилые дома, социальные объекты, коммерческую недвижимость и спортивную инфраструктуру. Также там появятся три многофункциональных комплекса общей площадью свыше 180 тысяч квадратных метров. Для реализации этих МаИП город предоставит инвесторам 4,6 гектара земли", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что столица без торгов предоставила инвестору 0,67 гектара земли для возведения в Мневниковской пойме общественно-делового центра площадью 33,5 тысячи квадратных метров. Договор аренды заключен на пять лет, в течение которых строительство должно завершиться.Кроме того, инвесторы без торгов получат еще два участка в рамках МаИП. По ним будет возведен бизнес-центр площадью 48,5 тысячи "квадратов", под который выделят 1,35 гектара территории, а также для постройки общественно-делового комплекса площадью до 100 тысяч "квадратов", под который планируется выделить 2,59 гектара земли.Все объекты будут расположены рядом со станцией метро "Терехово" БКЛ. Они призваны сформировать многофункциональное пространство и новые рабочие места в районе.Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, на территории Мневниковской поймы возведут до трех миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе создадут один из крупнейших спортивных кластеров в городе.

https://ria.ru/20241031/efimov-1981053209.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)