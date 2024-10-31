Ефимов: в Хорошево-Мневниках реализуют три масштабных инвестпроекта
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Столичные власти выделят 4,6 гектара земли в районе Хорошево-Мневники для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), по ним будет возведено три общественно-деловых комплекса, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В Мневниковской пойме формируется современный городской район с хорошей транспортной доступностью, включающий жилые дома, социальные объекты, коммерческую недвижимость и спортивную инфраструктуру. Также там появятся три многофункциональных комплекса общей площадью свыше 180 тысяч квадратных метров. Для реализации этих МаИП город предоставит инвесторам 4,6 гектара земли", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что столица без торгов предоставила инвестору 0,67 гектара земли для возведения в Мневниковской пойме общественно-делового центра площадью 33,5 тысячи квадратных метров. Договор аренды заключен на пять лет, в течение которых строительство должно завершиться.
Кроме того, инвесторы без торгов получат еще два участка в рамках МаИП. По ним будет возведен бизнес-центр площадью 48,5 тысячи "квадратов", под который выделят 1,35 гектара территории, а также для постройки общественно-делового комплекса площадью до 100 тысяч "квадратов", под который планируется выделить 2,59 гектара земли.
Все объекты будут расположены рядом со станцией метро "Терехово" БКЛ. Они призваны сформировать многофункциональное пространство и новые рабочие места в районе.
Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, на территории Мневниковской поймы возведут до трех миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе создадут один из крупнейших спортивных кластеров в городе.